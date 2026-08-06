Oficial | Ampliarán la autopista más importante del país con nuevas calles laterales y estructuras que solucionarán el tráfico en México

La autopista México-Querétaro, considerada una de las vías más estratégicas para el transporte de personas y mercancías en México, será sometida a una importante ampliación que busca resolver los problemas de saturación vehicular que enfrenta desde hace años.

El proyecto contempla nuevas calles laterales, ampliación de puentes y pasos vehiculares , además de obras complementarias para aumentar la capacidad de circulación en uno de los corredores logísticos más relevantes del país.

Aunque los trabajos todavía no comienzan, las autoridades ya definieron el presupuesto, las empresas encargadas y el calendario de ejecución de una obra que promete transformar la movilidad en la región.

Oficial | Ampliarán la autopista más importante del país con nuevas calles laterales y estructuras que solucionarán el tráfico en México Gobierno de México

¿Por qué la autopista México-Querétaro es considerada la más importante del país?

La autopista México-Querétaro forma parte del corredor carretero México-Nuevo Laredo con ramal a Piedras Negras, una ruta fundamental para la economía nacional debido a que conecta el centro del país con los principales polos industriales del Bajío y el norte de México.

De acuerdo con la documentación oficial del proyecto, cerca del 20% de la carga transportada por autotransporte en el país circula por este corredor. Además, alrededor del 70% de las mercancías movilizadas corresponden a productos industriales de alto valor económico.

La relevancia de esta carretera también se refleja en su volumen de tránsito. Banobras detectó un promedio diario de 127,900 vehículos en ambos sentidos, de los cuales aproximadamente 17% son unidades de carga pesada. Esta situación ha llevado a que varios tramos operen al límite de su capacidad, generando congestionamientos constantes.

¿Qué obras contempla la ampliación de la autopista México-Querétaro?

El proyecto fue licitado oficialmente por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) mediante la convocatoria LO-06-G1C-006G1C003-N-28-2026. Las obras se desarrollarán en el tramo Tepotzotlán-Jorobas, específicamente entre los kilómetros 43+140 y 52+800 de la autopista.

Entre los trabajos contemplados se encuentran:

Construcción de calles laterales mediante losas de concreto hidráulico.

Ampliación de pasos superiores vehiculares (PSV).

Modernización y ampliación de pasos inferiores vehiculares (PIV).

Ampliación de puentes inferiores peatonales (PIP).

Mejoramiento de la capacidad operativa de ambos sentidos de circulación.

La intervención abarcará poco más de nueve kilómetros y busca desahogar uno de los accesos más importantes hacia la Zona Metropolitana del Valle de México.

¿Cuánto dinero se invertirá en la obra?

La ampliación contará con una inversión superior a los 586 millones de pesos. Del total, cerca de 573.8 millones de pesos corresponden a la ejecución de la obra principal, mientras que más de 12.5 millones de pesos serán destinados a la supervisión técnica y al control de calidad de los trabajos. Estos recursos provienen del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), administrado por Banobras.

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Las empresas Urbanizaciones AGV S.A. de C.V. y Construcciones y Carreteras S.A. de C.V. fueron las seleccionadas para ejecutar los trabajos, mientras que la supervisión estará a cargo de empresas especializadas en control técnico y calidad de obra.

¿Cuándo comenzarán los trabajos y cuánto durarán?

Según la información oficial de Banobras, el inicio de la construcción está programado para el 17 de agosto de 2026. La duración estimada del proyecto es de 365 días naturales, por lo que las obras se extenderán durante aproximadamente un año.

El calendario forma parte del proceso que comenzó con la publicación de la licitación en el Diario Oficial de la Federación y que posteriormente concluyó con la asignación de contratos a las empresas ganadoras.

¿Cómo ayudará esta ampliación a reducir el tráfico?

La obra busca resolver uno de los principales problemas de movilidad en el norte del Valle de México: la falta de capacidad vial de una carretera que actualmente registra niveles de servicio deficientes y, en varios segmentos, saturados.

Banobras considera que las nuevas calles laterales y la ampliación de estructuras permitirán separar flujos de tránsito local y de largo recorrido, reduciendo cuellos de botella y mejorando la circulación de vehículos particulares y transporte de carga.