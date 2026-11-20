La multinacional francesa Alstom entregó los primeros dos de un total de ocho trenes fabricados en Barcelona para ampliar la capacidad del Metro de Santo Domingo, en República Dominicana. El contrato contempla otras seis formaciones que se incorporarán al sistema de transporte de la capital caribeña.

Las unidades forman parte de un proyecto ferroviario que incluye la extensión de la Línea 2 hasta Los Alcarrizos, un municipio ubicado en la zona metropolitana de Santo Domingo.

El recorrido tiene 7,3 kilómetros y cinco estaciones, y beneficia a más de un millón de habitantes, según informó la Presidencia dominicana.

Alstom entregó los primeros dos trenes fabricados en Barcelona

Según informó la compañía en un comunicado del 2 de abril de 2026, Alstom entregó las primeras dos unidades de un pedido total de ocho trenes Metropolis a la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), organismo responsable del sistema ferroviario dominicano.

Las formaciones tienen tres coches cada una y fueron fabricadas en la planta de Alstom en Santa Perpètua, Barcelona. Para su traslado a República Dominicana, los trenes se envían como formaciones individuales, que luego se acoplan en destino.

La compañía también confirmó que prepara las seis unidades restantes y que prevé realizar entregas continuas durante los próximos meses. Una vez recibidos, los trenes deben completar inspecciones y pruebas finales antes de incorporarse a la operación comercial.

La línea de 7,3 kilómetros que conecta Santo Domingo con Los Alcarrizos

Alstom ya entregó los primeros dos trenes fabricados en Barcelona Fuente: Créditos: Alstom

La ampliación corresponde a la Línea 2C del Metro de Santo Domingo, que extiende el recorrido desde la estación María Montez hasta la terminal Pablo Adón Guzmán, en Los Alcarrizos.

El tramo comprende 7,3 kilómetros, cinco estaciones y un túnel subterráneo de aproximadamente 940 metros. También incluye una vía marginal paralela a la autopista Duarte, que forma parte de las obras de infraestructura destinadas a mejorar la circulación en la zona.

El presidente Luis Abinader encabezó la puesta en marcha de esta extensión el 24 de febrero de 2026. Según informó la Presidencia dominicana, la conexión beneficia a más de un millón de habitantes de Los Alcarrizos y las zonas aledañas.

Cómo son los trenes Metropolis que fabricó Alstom en España

Las ocho formaciones pertenecen a la familia Metropolis y cuentan con tres coches cada una. Fueron diseñadas para ampliar la capacidad de transporte del Metro de Santo Domingo y acompañar el crecimiento de la demanda de pasajeros.

Entre las características destacadas por Alstom se encuentran las puertas más amplias, que facilitan el ingreso y egreso de pasajeros, y la intercirculación total entre coches, que permite desplazarse por el interior de toda la formación.