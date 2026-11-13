Tras perder el balotaje ante Luiz Inácio Lula da Silva, el senador Flávio Bolsonaro abandonó Brasil y se fue a Estados Unidos, una decisión que le valió múltiples críticas. Ahora, en su primera visita a Washington desde la elección, asegura que su carrera política no terminó.

Hijo del expresidente Jair Bolsonaro, que cumple una condena de 27 años por la trama golpista, el senador dijo a Reuters que está listo para volver a competir por la Presidencia si se convoca una nueva elección. El diálogo se dio en medio de una serie de reuniones vinculadas con su situación migratoria en Estados Unidos.

Además, rechazó que lo llamen prófugo por haberse ido de Brasil tras los comicios. “Es una forma peyorativa de atacarme. Sinceramente, no podría importarme menos. Estoy convencido de que necesitaba estar aquí”, dijo. Según Quaest, el 62% de los brasileños desaprobó que dejara el país después de la segunda vuelta. El Supremo Tribunal Federal le había ordenado entregar el pasaporte en el marco de investigaciones federales por lavado de dinero y ante el temor de que huyera.

“Brasil va a quebrar”, según Bolsonaro

Bolsonaro dijo que seguirá dentro del Partido Liberal (PL), aunque no precisó qué lugar ocupará en la derecha.

Pronosticó que “Brasil va a quebrar” por el endeudamiento de las familias y la falta de inversión empresarial, y planteó que eso podría acortar el cuarto mandato de Lula.

En relación con las impugnaciones judiciales presentadas tras la elección, admitió que tienen pocas chances: “Si me pregunta si creo que llegarán a alguna parte, lo dudo”. Aun así, volvió a acusar a la Justicia brasileña de estar sometida al Gobierno, pero sin presentar pruebas. Antes de irse había denunciado, también sin evidencias, que hubo fraude, aunque el tribunal electoral proclamó a Lula y sus propios aliados terminaron aceptando el resultado.

Consultado sobre si todavía se considera presidente electo, no respondió de forma directa: “Para millones de brasileños, eso es lo que soy”.

Trump y la estadía en Estados Unidos

Donald Trump había cuestionado las elecciones brasileñas y las calificó de “vergüenza”. El 31 de octubre dijo que Bolsonaro podía quedarse en el país todo el tiempo que quisiera, y el senador dijo estarle agradecido. Negó, de todos modos, que Trump u otro gobierno extranjero haya intervenido en los comicios: “Puede que haya tenido su preferencia, pero no tomó ninguna medida para influir en los resultados electorales de Brasil”.

Tampoco explicó quién ayudó a organizar el viaje de su familia. El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que Washington no participó directamente, mientras que la agencia Reuters y otros medios informaron que Jason Miller, funcionario de la Casa Blanca, colaboró en el traslado. Bolsonaro no confirmó si su familia se quedará en Florida. Dijo que tiene recursos para mantenerse allí como senador, abogado y empresario, pero evitó aclarar si transfirió dinero al país.