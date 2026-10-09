Eduardo Bolsonaro se reunió en el Congreso argentino con legisladores en 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri.

La Justicia brasileña ordenó la detención de Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y hermano del candidato presidencial Flávio Bolsonaro. La medida se da a menos de tres semanas de la segunda vuelta del 25 de octubre, en la que el senador se enfrentará con Luiz Inácio Lula da Silva por la presidencia.

El exdiputado vive en Estados Unidos desde 2025 y fue condenado en junio a cuatro años de prisión por promover sanciones contra Brasil ante el gobierno de Donald Trump , mientras avanzaba el juicio contra su padre por el intento de golpe de Estado.

Ordenaron la detención de Eduardo Bolsonaro: qué pena debe cumplir

El juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), dispuso que comience a cumplir la pena de inmediato y ordenó a la Policía Federal arrestarlo si vuelve al país. Además, resolvió cancelar su pasaporte brasileño .

La sentencia contra Eduardo Bolsonaro se basó en sus acciones para conseguir sanciones contra funcionarios brasileños y mayores aranceles sobre las exportaciones del país. Esas gestiones se desarrollaron durante el proceso judicial contra Jair Bolsonaro.

Cabe recordar que el expresidente fue condenado el año pasado a 27 años de prisión por su participación en un intento de golpe de Estado. De Moraes encabezó ese proceso y se convirtió en uno de los principales blancos de las críticas de la familia y sus aliados.

La decisión también alcanza a una figura que ocupa un lugar importante en los contactos de la familia Bolsonaro con Washington. Eduardo vive en Texas, tiene residencia permanente en Estados Unidos e incluso intervino en el acercamiento entre su hermano y la Casa Blanca.

“El acusado no puede beneficiarse de su propio comportamiento indebido al huir del territorio nacional hacia un lugar desconocido con el propósito de frustrar la aplicación de la ley penal”, señaló en la resolución.

La respuesta de Eduardo Bolsonaro

Tras conocer la resolución, el exlegislador acusó a De Moraes de interferir en la campaña presidencial y cuestionó el momento elegido para dictarla. “Incluso después del claro mensaje de ‘basta’ expresado en las urnas, Alexandre de Moraes vuelve a sumir al país en el caos con una decisión arbitraria, inoportuna e inútil”, escribió en sus redes sociales.

En esa línea, sostuvo que Estados Unidos “no acatará resoluciones de ese tipo” y señaló que la orden busca aumentar las tensiones durante la campaña. También expresó su confianza en un triunfo de Flávio el 25 de octubre y afirmó que su hermano, junto con el nuevo Congreso, “restablecerá la normalidad en Brasil”.