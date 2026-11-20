Estados Unidos podrá enviar tropas a un país de América Latina en 2027.

El Gobierno de Nicaragua habilitó el ingreso de militares de Estados Unidos a su territorio para realizar operaciones de asistencia humanitaria durante los primeros seis meses de 2027. La autorización también contempla la llegada de buques y aeronaves de las Fuerzas Armadas estadounidenses, que podrán operar por aire, mar y tierra.

La autorización fue establecida mediante el Decreto Presidencial 13-2026, publicado el 29 de octubre de 2026, y posteriormente ratificada por la Asamblea Nacional a través del Decreto A.N. N.º 8935, publicado al día siguiente en La Gaceta, el Diario Oficial de Nicaragua.

El permiso comprende el período del 1 de enero al 30 de junio de 2027. El texto establece que las operaciones estadounidenses deberán ser previamente planificadas y coordinadas con el Ejército nicaragüense.

Estados Unidos podrá ingresar con militares a Nicaragua: qué dice el decreto

El artículo 2, inciso 9, del Decreto A.N. N.º 8935 ratifica específicamente la autorización para que personal de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, junto con sus naves y aeronaves, ingrese al territorio nicaragüense.

La disposición contempla que los efectivos puedan atracar en puertos y aterrizar en aeropuertos nacionales para realizar operaciones de ayuda humanitaria y misiones de búsqueda, salvamento y rescate ante situaciones de emergencia o desastres naturales.

El documento también especifica que estas actividades podrán desarrollarse por aire, mar y tierra, en apoyo al Gobierno de Nicaragua. Para concretarlas, deberán contar con planificación previa y coordinación con el Ejército del país.

Qué otros países podrán ingresar con tropas y equipamiento militar a Nicaragua

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Estados Unidos no será el único país autorizado a ingresar con personal militar y equipamiento a Nicaragua durante el primer semestre de 2027.

El artículo 1 del decreto ratifica el permiso para el tránsito o estacionamiento de efectivos militares, naves y aeronaves de las fuerzas armadas de distintos países. La lista incluye a:

Federación de Rusia.

República Popular China.

Estados Unidos Mexicanos.

Estados Unidos de América.

Fuerzas Armadas y Ejércitos de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC).

Esta última organización comprende a Guatemala, El Salvador, Honduras y República Dominicana.

La normativa contempla actividades de intercambio, instrucción y asistencia humanitaria ante situaciones de emergencia. También autoriza la salida de tropas, naves y aeronaves del Ejército de Nicaragua para participar en ejercicios e intercambios militares en el exterior.

Por qué Nicaragua autorizó el ingreso de fuerzas militares extranjeras

El decreto establece que las autorizaciones tienen como finalidad promover el intercambio y la asistencia humanitaria de beneficio mutuo ante situaciones de emergencia.

En el caso de Estados Unidos, el texto se concentra en las operaciones de ayuda humanitaria y las misiones de búsqueda, salvamento y rescate.

Para otros países también contempla ejercicios de adiestramiento, instrucción e intercambio de experiencias con las distintas unidades del Ejército nicaragüense.