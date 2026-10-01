Christa Pike, una estadounidense de 50 años que iba a convertirse en la primera mujer ejecutada por el estado de Tennessee en más de 200 años, sobrevivió a un intento de ejecución mediante inyección letal realizado el miércoles 30 de septiembre de 2026. Las autoridades le administraron dos dosis del fármaco utilizado para la ejecución, pero no murió y posteriormente fue trasladada a un centro médico.

La mujer había sido condenada a muerte hace tres décadas por el asesinato de Colleen Slemmer, cometido en 1995.

¿Qué pasó durante el intento de ejecución de Christa Pike?

La ejecución de Christa Pike estaba prevista para que se concretara a las 10 de la mañana del miércoles 30 de septiembre, en la Institución de Máxima Seguridad de Riverbend, en Nashville.

Sin embargo, pocas horas antes, un panel del Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito había suspendido de forma temporal el procedimiento para analizar nuevos argumentos presentados por la defensa.

La suspensión fue posteriormente levantada por el Máximo Tribunal de Justicia de los Estados Unidos. Durante la noche, la mujer de 50 años, condenada por asesinar a una compañera de clase en 1995, fue llevada a la cámara de ejecución y recibió dos dosis de pentobarbital, pero el desenlace fue otro.

El procedimiento no consiguió provocar su muerte. Incluso, testigos de medios presentes en el lugar dijeron que continuaba respirando y que llegaron a escucharla roncar.

En este contexto, el Departamento de Corrección de Tennessee emitió un comunicado a partir del cual explicó que los funcionarios cumplieron con los protocolos establecidos y confirmó que Pike fue trasladada a un centro médico, sin precisar más detalles.

El comunicado que emitió el Departamento de Corrección de Tennessee

“El Departamento Correccional de Tennessee siguió al pie de la letra el protocolo de ejecución legal y establecido por el estado, aprobado por la Fiscalía General. La sustancia química utilizada en la inyección letal ha demostrado ser eficaz de forma consistente, y el protocolo no contempla procedimientos adicionales más allá de los realizados esta noche. Christa Pike fue trasladada a un centro médico externo”

¿Por qué Christa Pike estaba condenada a muerte?

Pike fue condenada a muerte por haber asesinado a sus 18 años a Colleen Slemmer, una joven un año más grande que ella a quien había conocido en un campamento de formación laboral.

Pike la acusó en aquella época de haberla insultado e intentado robarle a su novio. Junto a su pareja de entonces, Tadaryl Shipp, golpearon y torturaron hasta la muerte a Slemmer .

El hecho generó no sólo conmoción en todo el estado sino también todo tipo de especulaciones, luego de que la joven fuese encontrada con un pentagrama - un símbolo de ritual satánico- grabado en el pecho.

En los últimos meses, la defensa de Pike presentó nuevos argumentos vinculados con los abusos sexuales que había sufrido la mujer condenada durante su infancia. Esos mismos planteos fueron parte de los motivos que llevaron al tribunal federal de apelaciones a resolver una suspensión temporal de la ejecución el mismo día en que estaba previsto.

¿Qué dijo el gobernador de Tennessee tras el intento de ejecución?

El gobernador de Tennessee, Bill Lee, se pronunció tras el intento fallido de ejecución de Christa Pike y ordenó una revisión independiente para determinar qué fue lo que ocurrió durante el proceso.

El gobernador de Tennessee, Bill Lee, se pronunció tras el intento fallido de ejecución de Christa Pike. (Foto: Wikimedia/Spc. Kalina Hyche) Fuente: Digital Spc. Kalina Hyche

En este contexto, suspendió la otra ejecución que se había programado en el estado para 2026. Se trata de la de Gary Wayne Sutton, que tenía fecha de realización el 3 de diciembre del corriente año.

Medios locales recolectaron declaraciones llevadas a cabo por los miembros de la defensa de Pike, a partir de las cuales se efectuaron distintos cuestionamientos al proceso, entre los que aparecen dificultades relacionadas con el acceso a las venas y con el procedimiento médico.