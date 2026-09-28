Los nombres que eligen las familias para sus hijos también reflejan los cambios culturales de cada época. Con el paso de los años, algunas opciones pierden popularidad mientras otras se convierten en las favoritas de una generación.

Los datos del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) permiten reconstruir esas preferencias y conocer cuáles fueron los nombres más elegidos durante la década de 2000.

En esos registros oficiales aparece una opción que logró posicionarse entre las familias de todo el país y se convirtió en la más elegida de ese período, por encima de varios nombres tradicionales.

El primer puesto del ranking y el récord de inscripciones

Según las estadísticas oficiales del organismo estatal, el nombre Agustín se ubicó en el lugar más alto del podio masculino durante el ciclo iniciado en el año 2000.

Con un total de 215.272 niños registrados bajo esa denominación, la opción se consolidó como la favorita absoluta de las familias argentinas, manteniendo un liderazgo sostenido en las distintas provincias.

Los nombres que completaron los primeros lugares de la década

El informe estadístico permitió reconstruir las posiciones siguientes del ranking nacional de la época. En el segundo lugar se ubicó Ezequiel, con 186.400 inscripciones, seguido por Nicolás en el tercer puesto.

Por su parte, el cuarto y el quinto lugar quedaron ocupados por Gabriel y Juan, cerrando el grupo de las cinco alternativas masculinas más frecuentes en los registros civiles.

El origen etimológico del nombre Agustín

La denominación más usada al principio del Siglo XXI posee una extensa tradición que se remonta a la Roma antigua .

Deriva del término latino Augustinus, un patronímico del adjetivo Augustus, utilizado originalmente en el ámbito religioso para referirse a aquello que contaba con buenos presagios o que estaba consagrado por la divinidad.

Con el paso del tiempo, este vocablo se transformó en un título honorífico adoptado por los emperadores romanos para transmitir nociones de solemnidad y distinción.

El significado y su arraigo histórico

El significado de este nombre se asocia directamente con ideas como “venerable”, “majestuoso”, “digno de respeto” o “aquel que es exaltado” .

Su difusión a lo largo de los siglos estuvo fuertemente impulsada por San Agustín de Hipona, uno de los teólogos y filósofos más influyentes del pensamiento occidental.

La combinación de una sonoridad clásica con un trasfondo cultural de gran peso favoreció su permanencia en el tiempo hasta transformarse en el fenómeno demográfico más destacado del país a comienzos del milenio.