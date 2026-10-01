La cadena de supermercados Vea confirmó el cierre definitivo de una histórica sucursal ubicada en la localidad de Rawson, provincia de San Juan. La medida entrará en vigencia durante el mes de octubre.

La compañía, perteneciente al grupo Cencosud, anunció formalmente la decisión de cerrar las persianas del local, por lo que las 12 personas que actualmente integraban el personal quedaron sin trabajo.

Cierra una histórica cadena de supermercados

Tras confirmarse el cierre de la sucursal, ubicada en la esquina de República del Líbano y Alvear, la secretaría general del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) anunció que frente a los despidos se están evaluando diferentes medidas para definir el futuro de los trabajadores.

Entre las opciones se encuentra la reubicación laboral, es decir, la posibilidad de trasladar a los empleados a otros locales de la cadena Vea.

Cierra la sucursal de una histórica cadena de supermercados. Vea

Sin embargo, está decisión no es obligatoria y la evaluará cada uno de los empleados. Además, el gremio solicitó que se considere el domicilio de los afectados para evitar que el traslado le genere un gasto adicional.

“Cuando existe la posibilidad de traslado, siempre tratamos de que esa persona sea reinsertada laboralmente en una sucursal donde no le sea muy incómodo llegar ”, señaló la titular del SEC, Mirna Moral, en diálogo con Radio Sarmiento.

Además, destacó el labor de la nómica actual y sostuvo: “ Por primera vez escucho de una empresa que los 12 empleados que tiene ahí son impecables, son trabajadores a los cuales no quisieran perder”.

Por qué se produjo el cierre de la sucursal

De acuerdo a la información emitida por el gremio, la cadena había empezado a mediados de junio a implementar un plan de reestructuración, frente a la caída sostenida del consumo en la provincia.

En este marco, comenzó a ofrecer programas de retiros voluntarios para los trabajadores que posean muchos años de antigüedad o que estaban prontos a jubilarse.

Además, esta noticia se suma al cierre definitivo de la sede ubicada en Villa Krause, ocurrido a finales de 2025. Allí se vieron afectados 16 empleados, entre los que se definieron despidos, reubicaciones y retiros voluntarios.