A menos de una semana de las elecciones presidenciales, Brasil llega a las urnas este domingo 4 de octubre con dos proyectos de país opuestos y sin un claro ganador.

Según las últimas encuestas, el escenario está peleado entre Luiz Inácio Lula da Silva, que defiende la continuidad de su gobierno, y el opositor de derecha Flávio Bolsonaro, el hijo del expresidente Jair que sigue su línea y promete un fuerte recorte del Estado.

En la recta final electoral, el relevamiento más reciente realizado por AtlasIntel y Bloomberg muestra un empate técnico en un eventual balotaje: Bolsonaro reúne un 47,7% de la intención de voto y Da Silva 47,6% .

De acuerdo con el relevamiento, la diferencia de 0,1 punto porcentual se ubica dentro del margen de error del sondeo, mientras el 4,8% de los consultados respondió que votará en blanco, anulará su voto o todavía no sabe a quién elegir.

Si se consideran solo los votos válidos, la encuesta proyecta una paridad absoluta: 50% para cada candidato .

Las elecciones en Brasil serán el domingo 4 de octubre. Shutterstock

Una ventaja que se achicó en los últimos meses

La serie histórica de AtlasIntel muestra un retroceso del oficialismo en el mano a mano. En diciembre de 2025, Lula aventajaba a Bolsonaro por 12 puntos (53% contra 41%).

Sin embargo, durante el primer semestre de 2026, el senador del Partido Liberal (PL) alcanzó al presidente brasilero e incluso llegó a superarlo entre febrero y abril. En julio, Lula recuperó terreno y estiró la diferencia a 6,3 puntos (49,2% contra 42,9%).

Desde agosto, no obstante, Flávio Bolsonaro subió en cada una de las mediciones . El candidato opositor pasó del 42,6% al 47,7%, mientras que Lula se mantuvo oscilando entre 46,2% y 47,7% en las últimas cinco encuestas.

En paralelo, los indecisos se redujeron a menos de la mitad. En agosto, el 10,3% de los encuestados no definía su voto para el balotaje; en la última medición, esa proporción bajó al 4,8%.

Qué pasaría en primera vuelta, según la encuesta

Para los comicios de este domingo, Lula encabeza la intención de voto con 45,3%, seguido por Flávio Bolsonaro con 42,2% . Más atrás aparecen Renan Santos (Missão), con 5,2%, y el escritor Augusto Cury (Avante), con 2%.

Completan la lista Ronaldo Caiado (PSD), con 1,8%, y Romeu Zema (Novo), con 0,9%. En votos válidos, Lula obtendría 46,2%, un número que está por debajo de la mayoría absoluta que exige la ley para ganar en primera vuelta. Al momento, el balotaje en Brasil parece inevitable .

De acuerdo con el sistema electoral de Brasil, habrá segunda vuelta para presidente si ningún candidato supera el 50% de los votos válidos en la elección. Se trata de la única condición para definir la Presidencia de Brasil en la primera ronda.

Por eso, de confirmarse esos números, ambos candidatos volverían a enfrentarse en un balotaje el 25 de octubre , según el calendario aprobado por el tribunal electoral.

Los otros cruces

El sondeo también midió a Lula frente a otros posibles rivales. En esos escenarios, el presidente brasilero gana todos los mano a mano restantes: supera a Caiado por 2,5 puntos (45,9% a 43,4%) y a Zema por 6,2 puntos (47,4% a 41,2%).

La diferencia se amplía frente a Augusto Cury, a quien Lula aventaja por 10,1 puntos (46,2% a 36,1%), y frente a Renan Santos, con una brecha de 17,5 puntos (46,4% a 28,9%).

Así, la encuesta refleja que Flávio Bolsonaro es el único rival que iguala a Lula . En votos válidos, el mandatario obtendría entre 51,4% y 61,6% frente al resto de los aspirantes.

La gestión de Lula, bajo la lupa

La encuesta también relevó la imagen del Gobierno. Según AtlasIntel, el 53,6% de los brasileños desaprueba el desempeño de Lula, frente a un 45,2% que lo aprueba. Otro 1,2% no sabe o no responde.

En cuanto a la evaluación de la gestión, el 50,8% la califica como mala o pésima, mientras que el 40,2% la considera buena u óptima. Un 9% la define como regular.

La serie temporal indica que la desaprobación supera a la aprobación desde noviembre de 2025 . En octubre de ese año, el 51% aprobaba el desempeño del presidente y el 48% lo desaprobaba.

Fuente: EFE Sebastiao Moreira

Un electorado dividido

Los cruces demográficos muestran fuertes diferencias en la primera vuelta. Lula se impone entre las mujeres con 57,4%, mientras que Flávio Bolsonaro lidera entre los hombres con 52,4%.

La división también es regional. En el Nordeste, Lula reúne 55,7% contra 32,7% de su rival; en el Sur, Bolsonaro domina con 54% de las preferencias. En el Sudeste, la región más poblada, la diferencia es de apenas 1,1 puntos.

Entre los evangélicos, Flávio Bolsonaro obtiene 62,7% contra 20,8% de Lula. Renan Santos, en tanto, capta 29,4% entre los jóvenes de 16 a 24 años y 17,8% entre los votantes de derecha no bolsonarista.

El relevamiento de AtlasIntel se realizó sobre 5.005 personas entre el 23 y el 28 de septiembre, mediante reclutamiento digital aleatorio. El estudio tiene un nivel de confianza del 95%.