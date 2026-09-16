España enfrenta un déficit de mano de obra cualificada de aproximadamente 700.000 albañiles, lo que pone en riesgo proyectos esenciales e incrementa el costo de la vivienda. Las empresas del sector de la construcción enfrentan dificultades para encontrar trabajadores, los plazos de obra se están prolongando y los precios aumentan.

No obstante, en este contexto, surgen casos como el de José María. Este albañil de 64 años, quien ha estado trabajando desde los 14, se postuló a una oferta publicada por un Ayuntamiento y obtuvo una respuesta que permanecerá en su memoria: estaban en búsqueda de una persona que dominara el inglés.

“Me presenté a una oferta de trabajo en una obra publicada por un Ayuntamiento y, unas semanas después, me comunicaron que estaban buscando a alguien que hablara inglés”, relata José María en declaraciones a El Español. Su respuesta expresa una crítica humorística a las ambigüedades del sector: “No sabía que tenía que hablar inglés con los ladrillos”.

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La falta de mano de obra calificada en la construcción en España

El principal reto que enfrenta el sector de la construcción radica en el envejecimiento de su fuerza laboral. Tan solo uno de cada diez profesionales en este ámbito cuenta con menos de 30 años, mientras que casi una cuarta parte supera los 55. El sector se halla ante la perspectiva de un retiro masivo sin que los jóvenes muestren interés por la profesión.

Se estima que, en un lapso de cinco años, más de 139.000 profesionales dejarán de formar parte del mercado laboral en este sector, situación que representa una amenaza para intensificar la ya crítica escasez de mano de obra especializada. A su vez, la demanda continúa en crecimiento.

José, quien actualmente ejerce funciones en una obra en Madrid, describe su entorno diario, donde la situación resulta evidente: “En mi obra solo hay un joven de 28 años; el resto supera los 50 años”, señala. La carencia de un relevo generacional no se reduce a meras cifras, sino que constituye la realidad que observa cada mañana al iniciar su jornada laboral.

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Falta de mano de obra y aumento en la búsqueda de trabajadores en la construcción

Los costes de construcción han experimentado un incremento del 5,4% a principios de 2026, en parte, como resultado de la insuficiencia de personal. A esto se suma el encarecimiento de materias primas que ha surgido a raíz de tensiones geopolíticas, elevando los precios entre un 9% y un 12%. Este impacto se refleja directamente en el bolsillo de quienes buscan reformar o adquirir una vivienda.

La explicación de José sobre la escasa participación de los jóvenes en el sector de la construcción se presenta con cierta frustración: “Lo primero que preguntan los jóvenes es cuánto van a percibir. ¿1200? Para eso no trabajo”. Este individuo sostiene que los jóvenes están “acomodados” y que anticipan un salario superior al que se ofrece inicialmente a los peones.

El salario medio propuesto para un obrero de la construcción en España, para 2026, asciende a 28.567 euros anuales, conforme al informe de InfoJobs y Esade sobre el mercado laboral. No obstante, los peones de obra comienzan con cifras significativamente inferiores. El salario base para ellos se aproxima a 1300 euros mensuales en 14 pagas, según el convenio sectorial vigente.

Construcción: crece la brecha entre coste de vida y salarios

José ha dedicado numerosas décadas a la edificación de viviendas que son adquiridas por terceros. No obstante, lo que más le resulta difícil aceptar no es el esfuerzo físico ni su avanzada edad: es la disparidad entre su remuneración y los continuos aumentos en el costo de vida en España.

“En el pasado, con 400 pesetas podía obtener diversos artículos, pero ahora ni siquiera es suficiente para un café”, expresa con pesar. Y concluye con una cifra que resume su experiencia desde el inicio del siglo: “Solo he recibido un incremento de 100 euros en 20 años”, sostiene el hombre.