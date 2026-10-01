Las elecciones en Brasil serán el domingo 4 de octubre.

A menos de una semana de la votación, Brasil llega a las elecciones presidenciales de este domingo 4 de octubre con un país dividido entre dos modelos de país.

Las encuestas anticipan una disputa estrecha entre Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), quien defiende la continuidad de su gobierno, y Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), que promete mano dura contra el crimen y un fuerte recorte del Estado.

El relevamiento más reciente realizado por AtlasIntel y Bloomberg muestra que Lula encabeza la intención de voto con 45,3%, seguido por Flávio Bolsonaro con 42,2% .

Más atrás aparecen Renan Santos (Missão), con 5,2%, y el escritor Augusto Cury (Avante), con 2%.

En tanto, según la última encuesta de Nexus para BTG Pactual, realizada entre el 25 y el 27 de septiembre, Lula lidera con 42%, contra 37% de Flávio.

Según estos pronósticos, ninguno alcanzaría la mayoría necesaria para ganar el domingo 4 de octubre (al menos el 50% de los votos válidos).

Para un eventual balotaje, AtlasIntel anticipa un escenario más complicado para el oficialismo con un empate técnico entre ambos candidatos.

Detrás de ese promedio, la consultora revela un electorado dividido por región, género y hasta religión . Esas diferencias explican por qué cada candidato depende de territorios distintos para sumar votos.

El domingo 4 de octubre serán las elecciones en Brasil. Shutterstock

El voto brasileño: cuáles son los estados que definen la elección

Para este domingo hay 158.765.543 personas habilitadas para votar en Brasil , en una jornada que, además de presidente y vice, también renovará gobernadores, diputados y parte del Senado.

Según datos del colegio electoral brasilero, el Sudeste del país reúne el 41,78% del padrón nacional, con 66,3 millones de electores.

Por su parte, el Nordeste suma otro 27,42%, con 43,5 millones. Entre ambas regiones concentran casi siete de cada diez votos habilitados.

Fuente: EFE Sebastiao Moreira

Los números del Tribunal Superior Electoral (TSE) muestran además que São Paulo , Minas Gerais y Río de Janeiro son, en ese orden, los tres mayores colegios electorales de Brasil.

Le siguen Bahía y Paraná. Los cinco estados acumulan el 52,45% del electorado:

São Paulo, con 34,1 millones;

Minas Gerais, con 16,38 millones;

Rio de Janeiro, con 12,86 millones;

Bahia, con 11,32 millones,

y Paraná, con 8,61 millones.

El estado de São Paulo, por ejemplo, representa al 21,48% de todos los electores del país y aproximadamente el 51,4 % de la totalidad del electorado de la Región Sudeste. Esto significa que, por sí solo, concentra más de una quinta parte de los votos potenciales de Brasil.

Fuente: EFE Antonio Lacerda

El Nordeste, bastión de Lula

AtlasIntel registra a Lula con 55,7% en el Nordeste, frente a 32,7% de Flávio Bolsonaro . En el mismo sentido, Datafolha, en su medición del 22 y 23 de septiembre, marcó 55% para el presidente y 25% para su rival en esa región.

La región incluye tres de los distritos más poblados del país: Bahia, con 11,32 millones de electores; Pernambuco, con 7,2 millones; y Ceará, con casi 7 millones.

En un eventual escenario de balojate, Indexa/Broadcast confirma la tendencia a favor del oficialismo en el Nordeste: mientras Lula consigue 57%, Bolsonaro 30%.

Sur y Centro-Oeste, el territorio de la derecha

En la región Sur, AtlasIntel ubica a Flávio Bolsonaro con 54% de las preferencias. Por su parte, Datafolha registró 47% para el senador opositor y 31% para Lula en esta región, con un margen de error regional de seis puntos.

Indexa/Broadcast amplía esa ventaja en segunda vuelta: Flávio suma 56% contra 31% del actual presidente en el Sur. En el Centro-Oeste, la misma consultora lo ubica con 51% frente a 31% de Lula.

El Sur reúne el 14,4% del electorado y el Centro-Oeste, el 7,56%. Paraná, con 8,6 millones de votantes, constituye el quinto distrito electoral del país.

El Sudeste, la batalla decisiva en las elecciones

En el Sudeste, la región más poblada de Brasil, AtlasIntel detecta una diferencia de apenas 1,1 puntos entre ambos candidatos. Datafolha ubica a Flávio con 37% y a Lula con 35%, dentro del margen de error de tres puntos.

São Paulo concentra uno de cada cinco electores brasileños . Datafolha registra allí 47% para Flávio y 42% para Lula en un escenario de segunda vuelta. En Rio de Janeiro, estado natal del senador, la ventaja crece a 49% contra 41%.

Minas Gerais aparece virtualmente empatado: 46% para Lula y 45% para Flávio, según Datafolha. Con 16,38 millones de electores, ocupa el segundo lugar entre los distritos del país. Desde 1989 hasta 2022, todos los presidentes electos ganaron en ese estado.

Datafolha también detecta una fractura entre capitales e interior. En las capitales y regiones metropolitanas, Lula reúne 42% contra 33% de Flávio; en el interior, ambos empatan con 38%.

Género y religión, las otras fronteras

Según el relevamiento de AtlasIntel, el voto también se divide por género. Lula registra una aprobación de 57,4% entre las mujeres, mientras Flávio Bolsonaro lidera entre los hombres con 52,4%. Las mujeres representan el 52,84% del padrón, cerca de 84 millones de electoras.

La religión, en tanto, marca la brecha más amplia. Entre los evangélicos, Flávio obtiene 62,7% contra 20,8% de Lula, según AtlasIntel. Datafolha, por su parte, registra una ventaja de Lula entre los católicos: 46% frente a 29%.