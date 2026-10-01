En esta noticia Cómo funcionarán los servicios del tren Sarmiento el fin de semana

La empresa Trenes Argentinos confirmó un operativo de transporte especial para acompañar a los fieles durante este fin de semana. Con motivo de la 52° Peregrinación Juvenil a Luján, la línea Sarmiento de tren sumará frecuencias de refuerzo en sus trazados habituales. Esta iniciativa busca organizar el traslado masivo de pasajeros y asegurar el desplazamiento de miles de devotos.

El esquema de circulación reforzará el ramal Moreno-Mercedes durante las jornadas del sábado 3 y domingo 4 de octubre. En este sentido, la idea es que las formaciones conecten de forma fluida ambas cabeceras para cubrir el flujo de peregrinos. Además, la empresa estatal incorporará un servicio eléctrico especial hacia Liniers en el horario nocturno.

Cómo funcionarán los servicios del tren Sarmiento el fin de semana

El objetivo central de la medida es ofrecer alternativas de movilidad para la ida y el regreso de la caminata religiosa. La logística preventiva contempla horarios extendidos y salidas estratégicas a lo largo de todo el trayecto. A continuación, se detallan los cronogramas oficiales que regirán durante el fin de semana.

Tren Sarmiento a Luján: sábado

Durante el sábado 3 de octubre, el ramal sumará 16 servicios adicionales desde Moreno hacia Luján y 14 desde Luján a Moreno.

Partidas desde Moreno hacia Luján: 4:30 - 5:30 - 7:00 - 7:50 - 9:36 - 10:21 - 12:13 - 13:13 - 14:43 - 15:48 - 17:31 - 18:08 - 19:59 - 20:58 - 22:46 - 23:43.

Partidas desde Luján hacia Moreno: 5:54 - 6:54 - 8:24 - 9:14 - 11:00 - 11:45 - 13:37 - 14:37 - 16:07 - 17:12 - 18:55 - 19:32 - 21:23 - 22:22.

Este fin de semana habrá 28 viajes adicionales hacia Luján. Basílica Nuestra Señora de Luján

Tren Sarmiento a Luján: domingo

Para el domingo 4 de octubre, la traza dispondrá de 12 partidas especiales desde Moreno a Luján y 14 formaciones en sentido inverso.