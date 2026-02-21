En los últimos días se dio a conocer que los Estados Unidos, liderados por su presidente Donald Trump, concentraron una importante fuerza naval y aérea en Medio Oriente en lo que es un mensaje directo a Irán, tras reiteradas amenazas de acción militar en contra del programa nuclear iraní. El Pentágono anunció un despliegue estratégico esta semana con recursos navales y aéreos de última generación. Todo se da en marco de la tensión que se vive en Medio Oriente donde Estados Unidos exige suspender el programa nuclear iraní, mientras que Teherán lo rechaza. El país iraní mantiene reservas de uranio enriquecido al 60% de pureza con supuestos fines civiles y pacíficos; sin embargo, está técnicamente cerca del 90% para el uso militar y Estados Unidos sospecha de la generación de armas atómicas. Entonces, el país norteamericano respondió con este movimiento militar que consistió en 13 buques y gran flota de aviones de caza como herramienta de presión extrema ante la falta de respuesta positiva. Entre ellos se encuentran las aeronaves: F-35, F-22 y F-16. En el peor de los escenarios, si no se llega a un acuerdo, hay posibilidades de un conflicto bélico, según los medios internacionales. Entre los 13 buques de guerra en Medio Oriente se encuentran: un portaviones, nueve destructores y tres buques de combate litoral. Cabe señalar que el martes pasados funcionarios norteamericanos e iraníes mantuvieron conversaciones en Ginebra con el objetivo de que se desencadene un conflicto bélico. Por su parte, los iraníes señalaron que se había acordado “líneas generales” para un acuerdo; sin embargo, desde Estados Unidos aseguraron que Teherán no reconoció todas las líneas propuestas y la tensión creció en los últimos días ante posibles acciones militares en territorio iraní.