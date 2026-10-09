La propuesta está dirigida a personas interesadas en el entretenimiento, el deporte y las actividades recreativas. (Foto: Shutterstock)

Para quienes buscan aplicar a una oferta laboral en el exterior durante la temporada de verano, se abrió una vacante para trabajar en el sector turístico de uno de los países de Europa con los paisajes más imponentes: Grecia.

Remarc International, la empresa de animación y entretenimiento hotelero más grande del sur europeo, lanzó la convocatoria a través de la plataforma de voluntariados Anywork Anywhere, donde ofrece puestos en hoteles de cuatro y cinco estrellas, con salarios de hasta 2.000 euros mensuales y beneficios para los empleados como alojamiento y comida.

La propuesta está dirigida a personas interesadas en el entretenimiento, el deporte y las actividades recreativas. Además del sueldo, contempla alojamiento y comidas incluidos, aunque pone el foco en un detalle particular: los contratos se extienden hasta fines de octubre del corriente año.

Grecia busca empleados para trabajar en hoteles de cuatro y cinco estrellas: qué puestos ofrecen

La empresa busca trabajadores para organizar actividades y entretener a huéspedes de distintas edades. Si bien se valorará la experiencia previa, no resulta indispensable para todos los puestos.

Entre los perfiles de entretenedores solicitados, se encuentran:

Líderes de equipo.

Animadores de clubes infantiles y adolescentes.

Entrenadores de fitness y bienestar.

Animadores deportivos.

Bailarines, cantantes y músicos

Los empleos son de jornada completa y, según informa la plataforma de voluntariados, hay disponibilidad desde septiembre hasta octubre, inclusive.

La empresa busca trabajadores para organizar actividades y entretener a huéspedes de distintas edades. (Foto: Shutterstock) Shutterstock

¿Cuánto pagan en Grecia y qué beneficios ofrecen a los empleados?

Los salarios varías según el puesto, la experiencia y los idiomas de cada candidato. De acuerdo con la convocatoria, la remuneración mensual oscila entre 700 y 2.000 euros.

Además del sueldo, la empresa ofrece una serie de beneficios:

Alojamiento incluido durante el contrato.

Pensión completa, con tres comidas diarias y bebidas sin alcohol .

Seguro médico y seguridad social.

Bonificación para transporte.

Formación profesional y posibilidades de acceder a puestos de liderazgo.

¿Cómo postularse al empleo?

La convocatoria fue publicada por Remarc International a través de la plataforma Anywork Anywhere. Los interesados podrán consultar el resto de los requisitos y las condiciones ingresando al siguiente enlace.