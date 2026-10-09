Un fuerte terremoto sacudió este viernes el sur de Panamá y provocó evacuaciones preventivas en distintos edificios de la Ciudad de Panamá. El movimiento ocurrió a las 12:56 hora local y tuvo su epicentro en una zona cercana a Tonosí, en la provincia de Los Santos.

Los primeros reportes registraron distintas estimaciones sobre la magnitud. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) llegó a ubicar inicialmente el fenómeno en 8,0, mientras otros reportes lo situaron en torno a 7,6/7,7. El organismo estadounidense ubicó el epicentro a unos 14 kilómetros al suroeste de Pitaloza Arriba y señaló una profundidad de 33 kilómetros en su registro revisado.

El fuerte movimiento se sintió con intensidad en la Ciudad de Panamá, ubicada a unos 240 kilómetros del epicentro.

“Se sintió bien fuerte, todo se movía, las lámparas, las sillas, las mesas. Yo decidí quedarme dentro y esperar a que pasara. Fue bastante prolongado, la gente gritaba”, dijo una mujer en diálogo con la agencia Reuters.

De acuerdo con los primeros reportes, edificios de la capital fueron evacuados de manera preventiva mientras las autoridades comenzaron a evaluar posibles daños. Por el momento, la información sobre víctimas y afectaciones continúa en desarrollo.

Por otra parte, el Aeropuerto Internacional de la ciudad capital permanece cerrado temporalmente y al menos seis provincias tienen interumpido su servicio de energía eléctrica.

El presidente panameño, José Raúl Mulino, solicitó a la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, y al Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), que “informen sobre los efectos llamando a la calma”.

Además,subrayó que “no se debe usar lo sucedido para generar alarmas y desorden”.

Alerta de tsunami tras el terremoto en Panamá

El Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió hoy amenaza de tsunami para la costa pacífica de Colombia, Ecuador, Guatemala y Nicaragua, tras el terremoto de en Panamá.

Además, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (Shoa) reportó una amenaza de tsunami y estableció un estado de precaución para la Isla de Pascua.

El territorio chileno, también conocido como la Isla de Rapanui y ubicado a unos 3.700 kilómetros al oeste de la costa continental del país austral, recibirá el impacto del fenómeno, indicaron las autoridades, sobre las 22:41 hora continental de Chile (01:41 hora GMT). El estado de precaución implica que las personas deben alejarse al menos 80 metros de la línea de la costa, como consignó la agencia EFE.

Lationamérica, afectada por fuertes terremotos

En los últimos meses, en Latinoamérica se han registrado terremotos de gran magnitud.

En Venezuela, ocurrieron los primeros dos seísmos, seguidos uno del otro, de magnitud 7,2 y 7,5, el pasado 24 de junio, generando destrucción masiva en La Guaira, a unos 30 kilómetros de Caracas.

Según el último informe del Gobierno venezolano del pasado 24 de agosto, los terremotos causaron al menos 6.509 muertos y dejaron 14.239 viviendas con afectaciones moderadas y 11.001 viviendas con daños graves.

En Colombia, la mañana del 10 de agosto un seísmo de 7,4 afectó a 500 municipios de 16 departamentos, la mitad de los 32 que tiene el país, donde 486.917 personas pertenecientes a 303.934 familias sufrieron algún tipo de afectación.

Las autoridades colombianas han cifrado los muertos en 335, así como en 4.516 los heridos.

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