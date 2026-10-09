La moneda registró un nuevo máximo del año y se acerca a los MXN$18.50 por dólar

El peso mexicano extendió su racha de pérdidas frente al dólar y se acercó a los MXN $18.50 por dólar, después de que las minutas de Banco de México (Banxico) reavivaran las expectativas de recortes a la tasa de interés.

La posibilidad de una reducción del diferencial de tasas entre México y EE.UU. amenaza con restar atractivo al carry trade, una de las estrategias que han respaldado a la moneda mexicana.

El tipo de cambio cotizó en MXN$18.4379 por dólar la mañana del 9 de octubre, una depreciación de 1.39% respecto al cierre previo, (Ciudad de México 10:10 horas), mismo que se coloca como un nuevo máximo del año. Durante la sesión, el dólar alcanzó un mínimo de MXN$18.1430 por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg. Con este movimiento, el peso mexicano registró el peor desempeño entre una cesta de 31 monedas de economías emergentes.

Con la sesión de este jueves, el peso mexicano hiló tres jornadas consecutivas de depreciación, con una pérdida acumulada de 2.54%. La presión sobre el tipo de cambio coincidió con un avance de 0.16% del índice dólar, que se ubicó en 102.30 puntos.

Banxico ‘le pega’ al peso mexicano

Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base, atribuyó la depreciación del peso mexicano a la publicación de las minutas de la última decisión de política monetaria de Banxico, ante las señales de que el banco central podría retomar los recortes a la tasa de interés.

“Las minutas de Banco de México publicadas ayer pesaron mucho sobre el mercado, por la posibilidad de recortes en la tasa de interés en México”, escribió en un reporte.

En su última reunión, Banxico mantuvo sin cambios la tasa de referencia en 6.5%. Sin embargo, las minutas mostraron que tres integrantes de la Junta de Gobierno contemplaron la posibilidad de reducirla si continúa la desinflación y se mantienen condiciones ordenadas en los mercados financieros.

Un recorte de tasas podría reducir el diferencial de rendimientos entre México y otras economías, particularmente de EE.UU., y debilitar uno de los incentivos para mantener posiciones en activos denominados en pesos.

El posible giro de Banxico también contrasta con un entorno internacional en el que la política monetaria de los principales bancos centrales y las perspectivas de las tasas estadounidenses siguen siendo determinantes para los flujos de capital y el comportamiento del dólar.

Cambio de condiciones

Analistas de Banamex consideraron que la postura del banco central mexicano luce “poco cautelosa y prudente” ante un entorno más complejo. En una nota, señalaron que las condiciones que la Junta de Gobierno había planteado como necesarias para justificar un recorte han cambiado y que, por ahora, no se cumplirían todos los requisitos para ajustar la tasa.

“Consideramos, aunque la Junta muestra cierto afán por recortar (con la intención de no mantener una postura que a su juicio podría ser muy restrictiva), las condiciones han evolucionado de tal forma en días recientes que el margen de ajuste sería estrecho y no se cumplirían todas las condiciones de Banxico mismo que señaló poder recortar”, mencionaron.

La depreciación reciente se suma a la corrección que ha registrado el peso mexicano desde sus niveles más fuertes del año. Tras tocar MXN$16.88 por dólar hace unas semanas, la moneda acumula una pérdida de 9.19% frente al dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Ante el cambio en las condiciones financieras, Banamex anticipa posibles modificaciones en la guía de política monetaria de Banxico en noviembre. Si el banco central mantiene abierta la posibilidad de recortar la tasa de referencia, los analistas prevén ajustar sus expectativas sobre la trayectoria de los intereses y el comportamiento del tipo de cambio.

La siguiente resistencia del peso mexicano se encuentra en los MXN$18.50 y a la baja en MXN$18.20 por dólar, de acuerdo con analistas de Banco Base. De seguir al alza, podría llegar incluso a los MXN$18.77 por billete verde.