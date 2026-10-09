La carrera corta de la UBA que tiene solo 14 materias, dura 2 años y da trabajo en industrias creativas.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) ofrece una tecnicatura gratuita de dos años orientada a quienes quieren trabajar en el ámbito artístico y cultural. El plan incluye 14 materias y un seminario, con formación en gestión, producción y organización de proyectos creativos.

La propuesta se dicta en la Facultad de Filosofía y Letras y se llama Tecnicatura Universitaria en Producción y Gestión de las Artes. A diferencia de las carreras tradicionales de cuatro o cinco años, ofrece un recorrido académico más breve, pensado para quienes buscan incorporarse a espacios culturales, instituciones artísticas y empresas vinculadas con la creatividad.

El programa combina conocimientos sobre arte con herramientas de economía, tecnología y políticas culturales. De esta manera, los estudiantes pueden prepararse tanto para comprender las distintas disciplinas artísticas como para participar en la planificación y administración de actividades, exposiciones y proyectos culturales.

Qué materias tiene la carrera corta de la UBA

El plan de estudios incluye asignaturas generales como Trabajo y Sociedad, Economía, Sociología, Ciencia Política, Antropología, Filosofía y Semiología. También incorpora contenidos específicos sobre estética y el análisis social del arte, además de propuestas relacionadas con las artes visuales, la música, el cine y el teatro.

La técnicatura abre la posibildiad de trabajar en museos (Fuente: MALBA).

La formación avanza hacia contenidos vinculados con la gestión de proyectos culturales, mediante materias sobre economía de la cultura, modelos de gestión, curaduría, programación, tecnología y derechos culturales. El recorrido académico se completa con dos talleres de prácticas y un Seminario de Gestión y Políticas Culturales, que refuerzan la preparación para desempeñarse en el sector.

De qué se puede trabajar y cómo anotarse

Quienes finalizan la tecnicatura pueden desempeñarse en museos, teatros, galerías de arte, centros culturales y cinematecas. También tienen posibilidades de participar en la organización de festivales, exposiciones y eventos artísticos, en funciones vinculadas con la producción y coordinación de actividades.

Otra salida laboral está en las industrias creativas, con opciones en productoras audiovisuales, editoriales y empresas de diseño. La carrera también contempla conocimientos útiles para trabajar en organismos públicos y en áreas relacionadas con políticas culturales. La propuesta es presencial y gratuita, y para ingresar es necesario aprobar tres materias del Ciclo Básico Común (CBC), según los requisitos académicos informados para la tecnicatura.