Globant lanzó MuleSoft AI Pod, una unidad de servicio disponible en Glob.AI para acelerar la creación de APIs, la automatización de pruebas y la modernización de sistemas. El servicio es operado por agentes de IA especializados y supervisado por expertos de Globant, con foco en resultados concretos de integración y estándares de nivel empresarial.

La nueva herramienta combina la inteligencia artificial con la experiencia humana. A través de un modelo de delivery que reduce los tiempos de migración de sistemas de meses a semanas, MuleSoft AI Pod permite a las empresas integrar sus aplicaciones, datos y flujos de trabajo de manera más rápida y segura. Con la creciente presión de llevar iniciativas de IA a la producción, la necesidad de conectar sistemas desconectados es más crítica que nunca.

Beneficios de MuleSoft AI Pod para las empresas

El servicio se adapta a la hoja de ruta, el entorno técnico y las necesidades de entrega de cada cliente. Las configuraciones Lean, Scaled y Advanced admiten aproximadamente seis, hasta 12 y hasta 24 flujos de integración o APIs por mes. En todos los casos, expertos senior supervisan la arquitectura, validan los resultados y controlan la ejecución.

En la práctica, MuleSoft AI Pod ha demostrado su eficacia al permitir una automatización de hasta un 80% en tareas manuales de integración y una disminución de entre un 15% y 25% en el tiempo de entrega de nuevos proyectos. Esta eficiencia no solo acelera los procesos internos, sino que también proporciona un camino más rápido para generar valor a partir de nuevas iniciativas tecnológicas.

Un paso hacia la transformación digital

La transformación digital se intensifica y las organizaciones deben integrar tecnologías en entornos cada vez más complejos. MuleSoft AI Pod responde a este desafío y ayuda a modernizar los sistemas. En un mercado donde los datos y la conectividad son clave, esta innovación contribuye a sostener la competitividad.

Los expertos coinciden en que contar con sistemas integrados es esencial para maximizar el uso de tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial. Roland Berthelot, Global Head del Salesforce Studio de Globant, destaca que la capacidad de MuleSoft para establecer bases de conectividad efectivas es fundamental para la escalabilidad de las iniciativas de IA dentro de las organizaciones.

El futuro de la integración empresarial

MuleSoft AI Pod estará disponible a través de Glob.AI, el nuevo modelo de servicios tecnológicos AI-native de Globant. La plataforma permite acceder a AI Pods de calidad enterprise organizados por caso de uso e industria. Cada pod es una unidad de servicio operada por agentes de IA y supervisada por expertos de Globant; las organizaciones pagan estrictamente por lo que producen.

Con más de 21 años de experiencia y una sólida relación con Salesforce, Globant se posiciona como un aliado estratégico para las empresas que buscan modernizar sus integraciones. MuleSoft AI Pod representa un servicio AI-native orientado a resultados concretos, con agentes de IA especializados y supervisión humana para preservar la seguridad, el control y la lógica de negocio.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.