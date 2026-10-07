Trabajar horas extra es una situación habitual en muchos empleos, pero no siempre se traduce en un pago adicional o en días libres a cambio. Un informe de InfoJobs sobre control horario reveló que uno de cada tres trabajadores no recibe ninguna compensación, ni en dinero ni en descanso, por eso.

Sin embargo, la cuestión no queda librada al criterio de cada empresa. El artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores define qué se considera una hora extraordinaria y establece de qué forma debe compensarse, ya sea con un pago adicional o con tiempo de descanso.

Conocer esa distinción resulta clave, porque la respuesta varía según lo que establezca cada convenio colectivo o contrato.

Horas extra: cuándo la empresa está obligada a pagarlas

El artículo 35 define como horas extraordinarias a aquellas que se realizan por encima de la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo. Su realización es, en principio, voluntaria , salvo que haya sido pactada previamente en el convenio colectivo o en el contrato individual.

Las horas extra pueden pagarse en dinero o compensarse con descanso. Magnific

Es justamente el convenio o el contrato el que determina si esas horas se abonan en dinero o se compensan con tiempos equivalentes de descanso retribuido. Cuando la modalidad elegida es el pago, la cantidad abonada por cada hora extraordinaria no puede ser inferior al valor de una hora ordinaria de trabajo.

Esto significa que no existe una cifra única para todos los trabajadores. Para saber cuánto corresponde cobrar hay que revisar el convenio aplicable y, si corresponde, las condiciones del contrato individual.

¿Y cuándo pueden compensarse con descanso?

Cuando no existe ningún pacto sobre la forma de compensación, el propio Estatuto permite que las horas extraordinarias se compensen mediante descanso dentro de los cuatro meses siguientes a su realización. Ese plazo corre a partir del día en que se realizaron las horas, no desde el fin de mes o nómina.

Cómo se calcula el pago de la hora extra

Para calcular el pago de una hora extra hay que aplicar un recargo del 75% sobre el valor de la hora ordinaria, es decir, multiplicar ese valor por 1,75.

Por ejemplo, si un trabajador gana 1.500 euros al mes y trabaja 160 horas mensuales, el valor de su hora ordinaria es de 9,38 euros, por lo que la hora extra debería abonarse a 16,41 euros.

Para obtener ese valor en un contrato de 40 horas semanales, el sueldo mensual se divide entre los 30 días del mes. Ese resultado se vuelve a dividir entre las ocho horas que se trabajan por día, y recién ahí se aplica el recargo del 75%.

Quiénes no pueden hacer horas extra y cuántas se permiten al año

No todos los trabajadores pueden realizar horas extraordinarias. Está prohibido para:

Los menores de 18 años.

Los trabajadores nocturnos.

Quienes están afectados por un ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o de fuerza mayor temporal.

Quienes tienen un contrato de formación en alternancia.

Los trabajadores a tiempo parcial.

No todos los trabajadores están habilitados para realizar horas extra. Fuente: Drazen Zigic Drazen Zigic

La única excepción es cuando esas horas resultan necesarias para prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes. En esos casos, la prohibición no aplica para ninguno de los grupos anteriores.

En cuanto al límite anual, el Estatuto fija un máximo de 80 horas extraordinarias al año con carácter general. Ese tope se reduce proporcionalmente para quienes tengan una jornada anual inferior a la general, y las horas que ya fueron compensadas con descanso dentro de los cuatro meses siguientes a su realización no se computan dentro de ese límite.