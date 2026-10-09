El máster plan de obras de Aeropuertos Argentina por u$s 1500 millones: nuevas terminales, pistas y ampliaciones en todo el país

Aeropuertos Argentina dio a conocer el nuevo plan de infraestructura que ejecutará entre 2027 y 2031 tras obtener la aprobación definitiva para extender la concesión de los 35 aeropuertos que opera en el país hasta 2049 y cerrar, así, una compleja renegociación contractual con el Gobierno.

Se trata de una inversión de u$s 1500 millones que contempla una nueva terminal de arribos internacionales y otra para vuelos domésticos en Ezeiza; la expansión de Aeroparque, obras en 33 aeropuertos del interior y mejoras en pistas, plataformas y terminales de carga.

El desembolso forma parte de un master plan de largo plazo que prevé inversiones por más de u$s 7400 millones durante las próximas tres décadas.

Aeropuertos Argentina anunció que pondrá en marcha el plan de obras para el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Foto (Archivo)

“Es un día histórico y muy emocionante”, definió Daniel Ketchibachian, CEO de Aeropuertos Argentina, durante la presentación del proyecto. Puertas adentro, incluso, lo describen como “la inversión aeroportuaria más importante del grupo”.

Según las proyecciones con las que trabaja la empresa, el tráfico aéreo en la Argentina crecerá un 114% hacia las próximas cuatro décadas. Bajo ese escenario, los aeropuertos más importantes del país deberán absorber millones de pasajeros adicionales, nuevas frecuencias, más vuelos internacionales y una creciente actividad de cargas.

Por ello, casi la mitad del desembolso se concretará en Ezeiza. El aeropuerto internacional -que anotó un crecimiento interanual del 5% en agosto- recibirá inversiones por u$s 794 millones y será el principal protagonista del programa.

Allí, se construirá una nueva terminal de arribos internacionales que reemplazará al actual edificio de llegadas, una de las pocas estructuras que todavía permanecen del viejo Ezeiza que arrancó en los años 40.

La nueva terminal contemplará el máster plan que comenzó con la inauguración de la terminal de partidas internacionales en 2023.

Además, un edificio conector entre ambos complejos, nuevas salas de embarque, más posiciones para aeronaves y una reorganización completa de los flujos de pasajeros.

Una vez que las obras lleguen a su fin, Ezeiza tendrá capacidad para procesar hasta 25 millones de pasajeros por año. A eso se sumará la creación de una terminal específica para vuelos domésticos.

Aeroparque llega a su techo

La segunda parte del mega plan se desarrollará sobre la Costanera porteña. Con una inversión de u$s 200 millones, Aeroparque sumará capacidad para seguir absorbiendo el crecimiento del tráfico aéreo.

El proyecto contempla la incorporación de 14.500 m2 de superficie nueva y la remodelación de otros 3100 m2 sobre una terminal que hoy cuenta con 25.000 m2 operativos.

La intervención más visible será la construcción de un nuevo espigón de embarque doméstico de 14.000 m2 en el extremo sur, que aportará 6 nuevas puertas con manga, nuevas salas de espera, espacios comerciales, áreas de servicios al pasajero y una nueva sala VIP con vista al Río de la Plata.

A eso se sumará una ampliación de los sectores de check-in y del sistema de transporte de equipajes, junto con una expansión de los controles de seguridad y migraciones del área internacional, que permitirá duplicar la capacidad de procesamiento de pasajeros en ese sector.

Una red federal

Aunque Ezeiza y Aeroparque se llevan buena parte de la inversión, más de u$s 500 millones se destinarán al interior del país.

La compañía intervendrá 14 aeropuertos con ampliaciones, renovaciones o nuevas terminales. Entre ellos figuran Bariloche, Córdoba, Mendoza, Catamarca, Esquel, La Rioja, Posadas, Paraná, Río Cuarto, San Luis, Santiago del Estero y Viedma. En total se construirán o remodelarán unos 35.000 m2 de terminales.

Por caso, en Bariloche se ampliará la capacidad operativa en un 18%, sumando nuevas posiciones de embarque y reforzando la infraestructura internacional.

En Córdoba , donde ya está licitado parte del proyecto, se construirán tres nuevas puertas de embarque, una nueva sala VIP, un estacionamiento adicional y se modernizará integralmente el sistema de manejo de equipajes.

Mendoza ampliará su sala de embarque doméstica y aumentará su capacidad para operar hasta siete vuelos simultáneos.

Posadas incorporará por primera vez una manga de embarque, mientras que San Fernando recibirá una de las transformaciones más profundas de toda la red.

El nuevo San Fernando

El aeropuerto de aviación ejecutiva pasará de tener una terminal de apenas 815 m2 a una de 5000 metros cuadrados. La inversión, de u$s 16 millones, incluye la renovación total del edificio, nuevas salas de embarque, controles de seguridad, mejoras hidráulicas y obras sobre la infraestructura aeronáutica.

La apuesta responde al crecimiento que viene registrando la aviación corporativa desde la pandemia y a la necesidad de descongestionar Aeroparque. La meta -sostienen- es convertir a San Fernando en un “aeropuerto modelo para la aviación general de la región”.