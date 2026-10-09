Administrar el consumo de combustible es uno de los principales desafíos para las empresas que operan flotas de vehículos. Contar con información precisa sobre cada carga permite mejorar el control operativo, reducir desvíos y tomar decisiones basadas en datos.

Para responder a esa necesidad, AXION Smart ofrece distintas herramientas orientadas a la gestión de flotas. Entre ellas se encuentra el TAG de AXION Smart, un dispositivo que permite identificar cada vehículo durante la carga de combustible y asociar automáticamente esa operación a la unidad correspondiente.

Más control sobre el consumo de combustible

La identificación automática de cada vehículo facilita el seguimiento del consumo y permite contar con registros precisos de las cargas realizadas. Esta información ayuda a detectar desvíos, optimizar recorridos y mejorar la administración de uno de los principales costos operativos de las empresas.

Además del registro de las cargas, las soluciones de AXION Smart brindan información que permite analizar hábitos de consumo, realizar un seguimiento de la operación y generar reportes que contribuyen a una mejor planificación logística.

El acceso a datos en tiempo real también facilita la toma de decisiones y permite detectar rápidamente situaciones que puedan afectar la eficiencia de la flota.

Foto: Axion Energy.

Tecnología aplicada a la gestión de flotas

La digitalización está transformando la forma en que las empresas administran sus vehículos. Contar con herramientas que integren información sobre combustible, consumo y operación permite optimizar recursos y mejorar la productividad.

En ese contexto, AXION Smart acompaña a empresas de distintos sectores con soluciones orientadas a simplificar la gestión de combustible, mejorar el control de las operaciones y brindar información útil para la toma de decisiones.

La incorporación de este tipo de herramientas forma parte de una tendencia creciente dentro del transporte y la logística, donde la eficiencia operativa y el análisis de datos se vuelven cada vez más importantes para mejorar la competitividad de las empresas.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.