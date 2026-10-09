El mandatario apuntó contra quienes administran "cajas multimillonarias" y denunció un "chantaje moral" por parte de la oposición.

El presidente Javier Milei lanzó este viernes una dura embestida contra los sectores opositores que resisten el control de los fondos estatales.

A través de un extenso mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario acusó al socialismo de esconder tramas de corrupción detrás del financiamiento a sectores vulnerables e instituciones públicas, y ratificó su decisión indeclinable de avanzar con las auditorías en todas las áreas del Estado.

Bajo el título de “La estafa de las banderas nobles”, el jefe de Estado describió lo que considera “un mecanismo perverso que repite sistemáticamente en toda América Latina”.

En su diagnóstico, denunció que este sector político y sus dirigentes operan bajo una lógica innegociable: “Se apropia de causas nobles para justificar curros indefendibles” a costa del dinero de los contribuyentes.

Para explicar el que considera el modus operandi de esta estructura, Milei detalló que el primer paso siempre consiste en elegir una causa moralmente atendible. En ese punto, enumeró casos concretos que hoy están en el centro del debate público y el conflicto político: “Los discapacitados, los jubilados, la universidad pública”.

A partir de allí, acusó el Presidente, se exige cada vez más gasto público para crear “estructuras burocráticas gigantescas” y administrar “cajas multimillonarias sin controles ni transparencia”.

El texto presidencial apuntó directamente contra la resistencia que generan las inspecciones impulsadas por el Poder Ejecutivo.

Milei acusó a la oposición de esconder tramas de corrupción detrás del financiamiento a instituciones públicas.

“¿Y qué pasa cuando alguien llega y se anima a preguntar dónde está la plata? ¿Cuando alguien pretende auditar esas cajas?”, se preguntó el mandatario. La respuesta, según su análisis, es la aparición inmediata del “chantaje moral”, mediante el cual los responsables se niegan a mostrar los números, no rinden cuentas y acusan a los auditores de estar en contra de la educación o los propios jubilados.

Según la visión del líder libertario, el objetivo de fondo del mecanismo no es debatir cómo ayudar a quienes más lo necesitan, sino lograr “que nadie se atreva a cuestionar su negocio”.

En el tramo más duro de su publicación, sentenció que una vez que se logra acceder a los números aparecen intermediarios y militantes financiados por los pagadores de impuestos, y disparó: “Usan a los pobres como escudo moral para defender los privilegios de la casta”.

Sobre el final de su descargo, Milei insistió en que los defensores de este modelo “no defienden derechos”, sino que “defienden cajas”.

Fiel a su estilo directo, cerró el mensaje, que fue compartido por el ministro Luis Caputo, con una exigencia de transparencia total frente al manejo de los recursos públicos: “Que se abran todas las cuentas. Que se publique cada contrato. Que cada responsable rinda cuentas hasta del último peso. Los argentinos merecen saber en qué se gasta su dinero”.