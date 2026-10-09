Las señales de tránsito cumplen una función central para ordenar la circulación y prevenir accidentes en calles y rutas.

Algunas indican prohibiciones, otras advierten sobre posibles peligros y otras establecen quién tiene prioridad en determinadas situaciones.

Una de ellas tiene una flecha negra que apunta hacia abajo y otra roja que apunta hacia arriba, dentro de un círculo blanco con borde rojo. Aunque puede pasar inadvertida, su significado es importante para evitar conflictos entre vehículos en caminos estrechos.

Qué significa la señal de tránsito con una flecha negra y otra roja

Según el Anexo L del Decreto 779/1995, esta señal se identifica como R.29, «Preferencia de avance» . Su función es indicar que el conductor que la encuentra de frente no tiene prioridad para avanzar en el tramo señalizado.

La señal se utiliza antes de sectores estrechos de la vía donde no hay espacio suficiente para que dos vehículos circulen a la par, o donde la distancia entre ambos es demasiado reducida.

En esos lugares, los conductores deben prestar atención al tránsito que viene en sentido contrario y evitar avanzar si no cuentan con espacio suficiente para hacerlo de manera segura.

Qué debe hacer el conductor cuando encuentra esta señal

La señal R.29, «Preferencia de avance», indica que el conductor que la encuentra de frente debe ceder el paso al vehículo que circula en sentido contrario.

En el cartel, la flecha roja apunta hacia arriba y la negra hacia abajo: la primera representa el sentido que debe esperar, mientras que la segunda representa al tránsito que tiene prioridad.

Por ejemplo, si dos autos se aproximan a un camino angosto por el que solo puede pasar uno, el conductor que encuentra la señal debe esperar a que pase el otro antes de avanzar.

Si ambos vehículos ya ingresaron en el tramo y no pueden cruzarse, la normativa establece que debe retroceder quien encontró la señal, con la excepción prevista en el artículo 41 de la Ley Nacional de Tránsito.

En qué se diferencia de la señal de doble circulación

Qué regula la señal de tránsito "Preferencia de avance". Imagen Ilustrativa - El Cronista Argentina.

Aunque ambas señales incluyen flechas que apuntan en sentidos opuestos, no significan lo mismo.

La señal R.29, de preferencia de avance, indica que el conductor que la enfrenta no tiene prioridad en un tramo estrecho. En cambio, la señal R.26, denominada «Comienzo de doble mano», indica que a partir de la intersección señalizada la vía tiene circulación en ambos sentidos.

La diferencia es importante porque una señal regula la prioridad de paso en un sector donde el espacio es limitado, mientras que la otra informa sobre el sentido de circulación de la calle o camino.

Qué dice la normativa vial argentina sobre la señal de preferencia de avance

El significado de la señal R.29 está establecido en el Sistema de Señalización Vial Uniforme, incluido en el Anexo L del Decreto 779/1995 y actualizado mediante el Decreto 196/2025.

La reglamentación también contempla la excepción prevista en el artículo 41 de la Ley 24.449, que regula las prioridades de paso.