Rociar vinagre en la puerta de tu casa.

El vinagre blanco se convirtió en uno de los aliados caseros más eficaces para mantener el hogar limpio sin tener que recurrir a químicos costosos.

Por eso, muchos lo utilizan para la limpieza de la cocina y el baño. Sin embargo, en los últimos meses, comenzó a viralizarse un truco poco conocido: rociarlo en la puerta de entrada de la casa.

¿Para qué sirve rociar vinagre en la entrada de la casa?

De acuerdo a los expertos, el vinagre actúa como barrera repelente. El aroma intenso del vinagre funciona como un inhibidor para varias plagas domésticas.

Hormigas, arañas e incluso cucarachas suelen evitar zonas donde detectan ese olor, lo que lo convierte en una alternativa práctica y libre de químicos para el acceso principal.

Rociar vinagre en la entrada de una casa. IA

Además, quienes creen en prácticas de armonización del hogar lo utilizan como un “limpiador energético”.

Según esta visión, unas pulverizaciones en el marco de la puerta ayudan a disipar vibraciones pesadas y renovar el ambiente.

Cómo aplicarlo correctamente en tu casa

Para aprovechar al máximo sus efectos, basta con colocar una mezcla de vinagre blanco y agua en un atomizador. Se puede rociar:

En el marco de la puerta

En el suelo de la entrada

En pequeñas grietas o fisuras por donde suelen pasar insectos

En zócalos o esquinas expuestas al exterior

Lo ideal es repetir el procedimiento una o dos veces por semana para mantener el efecto.