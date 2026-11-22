los especialistas en construcción advierten que cubrir las ventanas con papel de aluminio se trata de un recurso superficial y pasajero.

Durante las jornadas de calor extremo, cubrir las ventanas con papel de aluminio o mantas térmicas se convirtió en un recurso casero cada vez más habitual para intentar frenar el ingreso del sol.

Tanto los referentes del sector de la construcción como el arquitecto francés Vincent Parasie (afincado en Barcelona y director de Atelier Parasie Arquitectes SLP) advierten que se trata apenas de un parche de emergencia que no soluciona de raíz el sobrecalentamiento de una vivienda .

Según explica Parasie, colocar papel de aluminio sobre la cara exterior de los cristales busca generar un efecto de “espejo térmico” para devolver la radiación antes de que atraviese el vidrio común.

Al no ser un material diseñado para soportar la intemperie, termina despegándose con facilidad, bloquea el ingreso de luz natural, anula la visual hacia el exterior y deja en evidencia la falta de preparación térmica de las viviendas frente a las altas temperaturas.

Por qué el papel de aluminio es solo un parche y qué soluciones duraderas convienen

Para evitar que el calor se acumule dentro de los ambientes de forma definitiva, los especialistas coinciden en que es necesario intervenir sobre la envolvente del edificio (es decir, techos, fachadas y aberturas) antes de que la radiación solar penetre en el hogar:

Aislamiento de techos y paredes: aislar adecuadamente las cubiertas y fachadas mejora la inercia térmica de la construcción y permite conservar durante más tiempo una temperatura interior agradable antes de la llegada de una ola de calor.

Carpinterías con rotura de puente térmico: reemplazar las ventanas antiguas por marcos que aíslen del exterior y vidrios con cámara, bajo emisivos y de control solar permite filtrar los rayos infrarrojos y reducir el calor sin perder luz natural.

Protecciones solares exteriores: instalar persianas exteriores, postigos o parasoles (brise-soleil) frena la radiación antes de que impacte directamente sobre el vidrio, resultando mucho más eficaz que cualquier barrera improvisada desde adentro.

Durante las jornadas de calor extremo, cubrir las ventanas con papel de aluminio o mantas térmicas se convirtió en un recurso casero cada vez más habitual para intentar frenar el ingreso del sol. Imagen creada con IA

Cómo enfriar la casa sin hacer obras si vivís en alquiler

Cuando no es posible realizar reformas estructurales ni cambiar aberturas, como ocurre en departamentos alquilados, la recomendación consiste en priorizar estrategias pasivas de ventilación antes que depender exclusivamente de equipos de aire acondicionado.

Una de las medidas más sencillas y efectivas es el enfriamiento nocturno, que consiste en aprovechar las horas de la noche y la madrugada, cuando desciende la temperatura exterior, para abrir las aberturas y expulsar el aire caliente acumulado durante el día.

Para que esa renovación de aire realmente funcione, no alcanza con abrir una sola ventana de manera aislada: resulta fundamental generar ventilación cruzada, creando una corriente continua mediante la apertura de ventanas ubicadas en fachadas opuestas o impulsando el flujo de aire con ayuda de un ventilador.