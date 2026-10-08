Pared con humedad de cimientos: una albañil enseña cómo frenar el problema y en qué casos consultar a un profesional.

Una albañil explicó cómo frenar el problema de las paredes con humedad de cimientos con materiales que se consiguen en cualquier ferretería o casa de construcción. Según Bernarda Siutti, mejor conocida como “mami albañil”, el método es sencillo y en simples pasos.

La influencer de redes sociales comenzó su carrera en redes sociales y cosechó más de 1 millón de seguidores en Instagram con videos en los que explica cómo solucionar problemas hogareños que tengan que ver con la albañilería.

Si bien explicó cómo frenar el problema de las paredes en un video que dura apenas unos minutos, es importante remarcar que en ciertas circunstancias este problema puede requerir la consulta de un profesional .

Una albañil enseña cómo arreglar las paredes con humedad de cimientos en dos simples pasos

Estos son los pasos que detalló la profesional en el video y en el orden en que se deben realizar:

Descascarar todo: con una espátula, sacá toda la pintura y el revoque flojo. “Si se sale un pedazo de pared, no te preocupes, descascará todo con una espátula”, indicó.

Aplicar mortero impermeabilizante: es un polvo que se mezcla con agua hasta lograr un producto casi líquido. Con la espátula, lo extendés sobre la zona afectada.

Lijado: cuando el mortero esté seco, lijá un poco la superficie.

Enduido: pasá enduido para emprolijar y dejar la pared pareja. “Es clave que el producto esté en contacto con la humedad” , remarcó la albañil.

Bloqueador de manchas: se aplica al final para lograr la terminación definitiva antes de pintar.

Por otra parte, conviene respetar los tiempos de secado que indica el envase de cada producto, porque varían según la marca.

Cómo resolver la humedad desde su origen

El mortero soluciona el problema de cómo se ve la pared, pero la solución definitiva depende de cortar el camino del agua. En este sentido, lo primero es identificar de dónde viene la humedad.

Estas son las medidas más habituales según cada caso:

Humedad por capilaridad: el agua sube desde el suelo por los muros. En obra se evita con una capa aisladora hidrófuga en los cimientos, y en los casos de paredes ya construidas, la intervención requiere un profesional.

Drenaje del terreno: verificá que la vereda y el patio tengan pendiente hacia afuera y que no haya tierra o macetas apoyadas contra el muro.

Desagües y canaletas: conducí el agua de lluvia lejos de la pared.

Pérdidas de cañerías: reparalas antes de cualquier tratamiento.

Ventilación: abrí ventanas todos los días para evitar la condensación en ambientes cerrados.

No obstante, si la mancha reaparece o la pared está muy deteriorada, conviene que un arquitecto o maestro mayor de obras evalúe la causa antes de repetir el arreglo.

En conclusión, con una espátula y un mortero podés frenar el problema, siempre que primero descartes de dónde viene el agua.