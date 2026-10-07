El convenio de la construcción fija las remuneraciones mínimas para 2026 según la categoría profesional.

El salario de un albañil en España en 2026 está contemplado en el convenio de la construcción, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 24 de noviembre de 2025. En ese contexto, la normativa establece una remuneración mínima bruta anual que deben adaptar los convenios provinciales.

Para una persona trabajadora a jornada completa, las cuantías mínimas establecidas por el convenio general para este año van desde 20.298,22 euros brutos anuales en el nivel hasta 23.556,82 euros. Estas cantidades incluyen la totalidad de los conceptos retributivos que correspondan y sirven como referencia mínima para las tablas de los convenios del sector.

Cuál es el salario de un albañil en 2026 según el convenio

La remuneración depende de la clasificación profesional, las funciones realizadas y, especialmente, del convenio colectivo provincial aplicable. Por su parte, el convenio general establece diferentes niveles profesionales y una remuneración mínima bruta anual para cada uno. En ese sentido , las cantidades fijadas son:

20.298,22 euros: Peón ordinario.

20.602,68 euros: Peón especializado.

20.911,71 euros: Ayudante de oficio; Adoquinadores y emparedadores; Especialistas de 1.ª.

21.225,39 euros: Ayudante de oficio; Oficial de 2.ª de oficio; Oficial de 2.ª.

21.543,77 euros: Maquinista de segunda; Gruista; Oficial de 1.ª de oficio; Cantero de primera; Barrenero-picador.

21.866,90 euros: Capataz; Especialista de oficio; Maquinista de primera; Gruista de grúas torre y móviles; Oficial de 1.ª.

22.194,90 euros: Encargado de obra; Escultor de piedra y mármol; Práctico en topografía de 1.ª; Jefe o encargado de sección o taller.

22.527,81 euros: Encargado general de obra.

22.865,73 euros: Ayudante de obra; Maestros industriales; Encargado general; Jefe de fabricación o encargado general de fábrica.

23.208,70 euros: Determinados puestos técnicos con titulación universitaria.

23.556,82 euros: Titulados superiores; Arquitectos superiores; Ingenieros superiores; Licenciados y doctores.

La remuneración anual puede superar el mínimo estatal según el convenio colectivo aplicable y los complementos. Freepik

Cómo queda el salario de un albañil por mes

La cantidad que finalmente aparece en la nómina puede ser diferente entre provincias porque el VII Convenio General del Sector de la Construcción establece un marco común, mientras que los convenios provinciales desarrollan las tablas salariales aplicables a cada territorio. El convenio general señala que estos acuerdos deben adaptar sus tablas a las remuneraciones mínimas anuales establecidas para 2026.

El salario mínimo interprofesional (SMI) fijado para 2026 es de 1221 euros mensuales, según el Real Decreto 126/2026, pero la aplicación del convenio de la construcción puede establecer remuneraciones superiores.

Los pluses salariales y extrasalariales pueden incrementar la cantidad que percibe el trabajador en nómina. Shutterstock

Como referencia, el mínimo estatal de 20.298,22 euros brutos anuales equivale a unos 1691,52 euros brutos al mes, mientras que 23.556,82 euros equivalen a unos 1963,07 euros brutos mensuales.

Qué pluses puede cobrar un albañil además del salario base

La nómina de un trabajador de la construcción no se limita al salario base. El convenio general distingue entre salario base, gratificaciones extraordinarias, pluses salariales y pluses extrasalariales.

Entre los complementos salariales pueden encontrarse los vinculados al puesto de trabajo, como los derivados de realizar trabajos nocturnos o excepcionalmente tóxicos, penosos o peligrosos. También pueden existir primas, incentivos, destajos, pluses de actividad o asistencia y horas extraordinarias, según lo establecido en el convenio correspondiente.

Los convenios también pueden establecer pluses extrasalariales destinados a compensar gastos relacionados con el trabajo. Entre ellos figuran los de distancia y transporte, además de posibles compensaciones por herramientas y ropa de trabajo. Las cuantías concretas se determinan en los convenios de ámbito inferior.