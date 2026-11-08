Renovar el impermeabilizante de una terraza suele asociarse a obras costosas y a la remoción total del piso existente.

Renovar el impermeabilizante de una terraza suele asociarse a obras costosas y a la remoción total del piso existente.

Sin embargo, cuando la superficie se encuentra firme y en buenas condiciones, los albañiles utilizan una alternativa eficiente: la aplicación en frío de membranas líquidas acrílicas con fibras incorporadas que se extienden fácilmente con rodillo o pinceleta para formar una capa elástica continua sin levantar baldosas.

Cuándo se puede impermeabilizar sin levantar baldosas y qué preparación exige el sustrato

Este sistema es apto para diversas superficies porosas como carpetas cementicias, hormigón, fibrocemento y baldosas o cerámicas no esmaltadas .

Para que la aplicación rinda al máximo y cumpla con los estándares técnicos recomendados por marcas líderes como Sika, el sustrato debe estar estructuralmente firme, limpio, seco y libre de grasas, hongos o partículas mal adheridas .

Es fundamental que la pendiente de la terraza sea mayor al 1% para evitar encharcamientos, que las aristas presenten formato de media caña y que las juntas de dilatación o fisuras con movimiento se sellen previamente.

Este sistema es apto para diversas superficies porosas como carpetas cementicias, hormigón, fibrocemento y baldosas o cerámicas no esmaltadas. Imagen ilustrada con ChatGPT

Guía paso a paso: imprimación, consumos técnicos y refuerzo de puntos críticos

Para una correcta ejecución técnica con productos especializados, es necesario seguir estrictamente las proporciones y rendimientos oficiales indicados en las especificaciones del fabricante:

Imprimación: aplicar una primera mano ligera de 0,120 kg/m², preparada con una mezcla de 66% de producto y 33% de agua potable.

Refuerzos críticos: colocar vendas sintéticas en desagües, uniones entre pisos y muros, y microfisuras mientras la superficie aún esté húmeda, pasando suavemente el rodillo para eliminar las burbujas de aire.

Manos de impermeabilización: extender al menos dos manos cruzadas de producto para cubrir un mínimo de 1,200 kg/m² y lograr un espesor de capa húmeda de aproximadamente 0,8 mm.

El consumo total estimado para toda la obra nueva ronda los 1,300 kg/m².

Tiempos de secado, habilitación del tránsito y precauciones fundamentales

El respeto por los tiempos de espera entre capas garantiza la durabilidad y elasticidad de la membrana frente a los cambios térmicos. El tiempo de espera tras la imprimación es de 3 a 4 horas , mientras que entre manos de impermeabilización debe aguardarse de 6 a 48 horas.

La superficie tolera un tránsito ocasional a las 24 horas de aplicada la última mano, completando su curado final alrededor de los 7 días.