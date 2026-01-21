Francia desafió a Donald Trump y crece la tensión por saber quién se queda Groenlandia: “La ley del más fuerte…” Fuente: Shutterstock

La disputa diplomática entre Francia y Estados Unidos tomó protagonismo en Davos, cuando Emmanuel Macron acusó a Donald Trump de intentar avanzar sobre Groenlandia mediante presiones comerciales y políticas.

El territorio, actualmente administrado por Dinamarca, es una pieza estratégica en el Ártico por sus recursos minerales, acceso marítimo y potencial militar, y actualmente es uno de los puntos de mayor tensión a nivel geopolítico.

En este aspecto, Emmanuel Macron hizo referencia a los últimos movimientos de Estados Unidos en la región y al apoyo militar que Francia le brindará a Dinamarca, a quien considera un aliado fundamental.

La fuerte postura de Emmanuel Macron contra Estados Unidos

Durante su exposición en el Foro Económico Mundial de Davos, Emmanuel Macron fue contundente y aseveró que “no debemos aceptar pasivamente la ley del más fuerte”, señaló.

Para el francés, el giro estadounidense hacia el Ártico de Groenlandia responde a una ambición geopolítica que reintroduce lógicas “neocoloniales” que Europa dice rechazar.

En este aspecto, el jefe de Estado francés agregó: “No debemos aceptar pasivamente la ley del más fuerte, ya que esto conduce a una política del más fuerte y a un enfoque neocolonial. El neocolonialismo no es la solución”, remarcó.

Asimismo, expuso que “con Groenlandia, no hemos amenazado a nadie, hemos apoyado a un aliado, Dinamarca”, indicó a fin de reafirmar la alianza política y comercial con dicho país.

La respuesta de Donald Trump a Macron

El choque se tensó aún más cuando Trump publicó supuestos mensajes privados de Emmanuel Macron y del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, tras la intervención en Groenlandia.

Las capturas le atribuían al francés la frase: “No entiendo lo que estás haciendo en Groenlandia. Intentemos construir grandes cosas juntos”.

El episodio aceleró un movimiento militar europeo con fuerzas de Francia, Alemania, Noruega y Suecia que se sumaron a la “Operación Resistencia Ártica”, liderada por Dinamarca, para reforzar la defensa del territorio.

Donald Trump criticó a la OTAN y confirmó que va por Groenlandia

En su discurso en Davos, Donald Trump apuntó contra la OTAN: “Tengo absoluto respeto por el pueblo de Groenlandia y por el pueblo de Dinamarca, pero todo aliado de la OTAN tiene la obligación de defender su propio territorio”, señaló.

Francia desafió a Donald Trump y crece la tensión por saber quién se queda Groenlandia: "La ley del más fuerte…"

“Lo cierto es que ninguna nación ni grupo de naciones está en condiciones de proteger Groenlandia, salvo Estados Unidos. Somos una gran potencia, mucho mayor de lo que la gente siquiera imagina", sentenció el presidente norteamericano.

Con ese despliegue, Groenlandia pasó a ocupar un lugar central y de vital importancia en la geopolítica actual entre Francia, Estados Unidos y la OTAN.