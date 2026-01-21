El presidente estadounidense Donald Trump llegó este miércoles a Suiza para participar del Foro Económico Mundial de Davos , en medio de un fuerte cruce con líderes europeos por su intención de adquirir Groenlandia.

El mandatario se presenta al foro económico un día después de difundir fotografías generadas con inteligencia artificial que simulan la anexión de Groenlandia, Canadá y Venezuela como territorios de Estados Unidos .

La llegada de Trump sufrió un contratiempo, ya que un “problema eléctrico menor” obligó al avión presidencial a regresar poco después del despegue, por lo que el mandatario y su comitiva debieron continuar el traslado en otra aeronave.

¿A qué hora habla Donald Trump en Davos?

El discurso de Trump en el foro está programado para las 14:30 hora de Suiza (10:30 hora argentina).

El mandatario se reunirá con diversos líderes mundiales antes y después de su alocución, incluyendo un encuentro con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Según adelantó la Casa Blanca, Trump revelará una nueva política de vivienda durante su intervención y hablará sobre “lo bien que está yendo Estados Unidos”. Sin embargo, el discurso ha sido eclipsado por la escalada de sus declaraciones sobre Groenlandia.

El conflicto por Groenlandia, en el centro de las miradas

Trump anunció que necesita el “control completo y total” de Groenlandia y amenazó con imponer aranceles de hasta 25% a ocho países europeos que respaldaron a Dinamarca en su rechazo.

Entre los países amenazados figuran Francia, Reino Unido y otros miembros de la OTAN.

La postura del presidente estadounidense ha generado una crisis diplomática sin precedentes. Funcionarios europeos planean utilizar la cumbre de Davos como escenario para una intervención diplomática urgente y evitar una crisis que podría amenazar la supervivencia de la alianza de siete décadas con Estados Unidos.

Washington (United States of America), 20/01/2026.- US President Donald J. Trump joins the White House briefing in the James S Brady Press Briefing Room of the White House in Washington, DC, USA, 20 January 2026, which marks the one-year anniversary of the president taking office for his second term. EFE/EPA/Aaron Schwartz / POOL Fuente: EPA/CNP POOL Aaron Schwartz / POOL

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, advirtió que Europa no se someterá a “matones” y prefiere “el estado de derecho a la brutalidad”.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, argumentó que Europa debe construir una nueva forma de independencia y profundizar los lazos comerciales con socios más allá de Estados Unidos.

El anuncio sobre el “Consejo de Paz”

Trump también tiene previsto anunciar el jueves la primera carta constitutiva de su “Consejo de Paz”, un organismo destinado a la resolución de conflictos internacionales con un costo de membresía permanente de u$s 1.000 millones.

El proyecto, que algunos aliados temen esté diseñado para rivalizar con la ONU, ya enfrenta resistencia: Francia ha anunciado que no se unirá.