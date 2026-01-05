Desde Estados Unidos, Trump ya puso en aviso a otros países que pueden llegar más acciones similares a las de Venezuela.

“Si no se portan bien, lanzaremos un segundo ataque”, advirtió el domingo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los venezolanos y a su líder interina, Delcy Rodríguez, cuando regresaba en el Air Force 1 a Washington desde su mansión de Mar-a-Lago, en Florida, donde siguió la operación que acabó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa.

Trump no solo pidió a Delcy Rodríguez “acceso total” a Venezuela en términos de recursos naturales y de otra índole, amenazando con nuevos ataques de lo contrario, sino que mandó avisos a otros países latinoamericanos o a territorios que quiere anexionarse por una cuestión de “seguridad nacional” .

Los otros territorios que Trump ambiciona: qué planes tienen para los demás países de América Latina

Es el caso de Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca al que el presidente republicano volvió a señalar en el Air Force 1, donde también envió recados a Cuba, Colombia y México. Donald Trump volvió a mencionar este domingo que necesita de este territorio, según el, por motivos de “seguridad nacional”. Unas pocas horas antes, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, pidió a Washington “poner fin a las amenazas” sobre una posible anexión.

Por otro lado, Colombia, país que hace frontera con Venezuela, tiene al frente a un hombre, Gustavo Petro, “enfermo”, al que “le gusta fabricar cocaína y mandarla a Estados Unidos”, según evalúo públicamente Trump. “No va a seguir haciéndolo mucho tiempo, te lo aseguro”, repitió Trump que, preguntado sobre si ello significa que habrá una operación en Colombia por parte de Estados Unidos, se limitó a decir que “le suena bien”, porque en Colombia “han matado a muchas personas”.

Luego de la operación en Venezuela, Trump habló sobre otros posibles objetivos.

Desde Estados Unidos, también hablaron de su histórico rival en la región: Cuba. De acuerdo a Trump, Cuba es un país que “siempre ha sobrevivido gracias a Venezuela”, pero ahora “no recibirá ese dinero y no tendrán ingresos”. “Cuba está a punto de caer”, auguró Trump sobre la isla presidida por Miguel Díaz-Canel. Y dijo que no se plantea una intervención estadounidense en Cuba porque “simplemente” va a “caer”: “No creo que necesitemos intervenir”.

Sí que hay que “hacer algo” con México para combatir el narcotráfico, continuó Trump.

“Hay que hacer algo con México. México tiene que organizarse, porque se están filtrando (los estupefacientes) desde México. Y vamos a tener que hacer algo. Nos encantaría que México lo hiciera. Son capaces de hacerlo, pero desafortunadamente, los cárteles son muy fuertes en México”, afirmó.

Aseguró que ha ofrecido enviar tropas “cada vez” que ha hablado con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, una “persona estupenda” que “tiene un poco de miedo sobre los cárteles controlando México”, y que ha rechazado reiteradamente la oferta de Trump enfatizando la soberanía de su país .

Cuando se le mencionó a Groenlandia, Trump rehúso de entrada hablar de ello. “No quiero hablar de Groenlandia. Hablemos de Venezuela, Rusia, Ucrania... Nos preocuparemos por Groenlandia en dos meses. Hablemos de Groenlandia en 20 días”, deslizó el republicano. Sin embargo, a renglón seguido añadió: “Necesitamos Groenlandia desde el punto de vista de la seguridad nacional. Es muy estratégica”.

Trump argumentó que la inmensa isla situada entre los océanos Atlántico y Ártico está rodeada de barcos rusos y chinos “por todas partes”.

“Necesitamos Groenlandia desde el punto de vista de la seguridad nacional”, y añadió que Dinamarca “no va a ser capaz” de garantizar esa seguridad. Trump aseguró que la “gran medida” de Dinamarca para “reforzar” recientemente la seguridad en Groenlandia fue sumar un nuevo “trineo tirado por perros”. Al ser preguntado por cuál sería la justificación para reclamar Groenlandia, el presidente reiteró no querer hablar de ese territorio danés, aunque insistió en que Estados Unidos lo necesita por “seguridad nacional”. “Y la Unión Europeo nos necesita para tenerla (la seguridad) y ellos lo saben”, zanjó.

El plan de Estados Unidos es revivir la “Doctrina Monroe” en el nombre de la paz

Trump defendió que la operación llevada a cabo en Venezuela no trató sobre petróleo, sino sobre la “paz en la tierra”. “Necesitamos paz. Es nuestro hemisferio”, agregó, antes de mencionar la Doctrina Monroe, una política que fue promulgada en 1823 por el entonces presidente estadounidense James Monroe para justificar el intervencionismo de Estados Unidos en todo el continente frente al colonialismo europeo.

“La Doctrina Monroe fue muy importante cuando se promulgó y otros presidentes, muchos de ellos, la perdieron de vista. Yo no. Yo no la perdí de vista. Pero realmente es la paz en la tierra”, concluyó Trump.

Con información de EFE