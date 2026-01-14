Las amenazas de Estados Unidos sobre Groenlandia reabrieron un debate sensible. La posible anexión del territorio provocó reacciones políticas inmediatas. El presidente groenlandés optó por un mensaje claro y directo.

Groenlandia es un territorio autónomo dentro del Reino de Dinamarca . Su estatuto reconoce el derecho de autodeterminación. Sin embargo, el contexto internacional modificó las prioridades políticas.

En ese escenario, el Gobierno groenlandés decidió frenar el debate independentista. La prioridad, según su presidente, es preservar la unidad institucional frente a presiones externas.

Groenlandia

“No es momento para hablar de independencia”, afirma el presidente de Groenlandia

El presidente Jens-Frederik Nielsen fue contundente en una entrevista televisiva. “No es momento para hablar de independencia, no es momento para arriesgar nuestro derecho a la autodeterminación cuando otro país habla de hacerse con nosotros”, afirmó.

Nielsen explicó que el debate soberanista no está descartado. Sin embargo, remarcó que “ahora y aquí somos parte del Reino de Dinamarca y estamos juntos. Es muy importante en esta grave situación”.

El mandatario subrayó que la prioridad es proteger los derechos políticos de la isla. En ese sentido, envió un mensaje directo a Washington: “Groenlandia no se puede comprar, los groenlandeses no se pueden comprar”.

A su vez, el Ministerio de Defensa de Dinamarca anunció este miércoles que aumentará a partir de este miércoles la presencia militar y las maniobras en Groenlandia -territorio autónomo danés con el que se quiere hacer Estados Unidos-, en colaboración con sus aliados de la OTAN, debido al incremento de las tensiones en el Ártico.

”El objetivo es entrenarse en la capacidad para operar en las condiciones especiales del Ártico y reforzar la huella de la Alianza en el Ártico, en beneficio tanto de la seguridad europea como transatlántica", señaló Defensa en un comunicado.

Groenlandia, Dinamarca y la presión de Estados Unidos

Las declaraciones se producen tras reiteradas manifestaciones de Donald Trump. El presidente estadounidense volvió a expresar su interés en controlar Groenlandia por razones de seguridad.

Trump aseguró que “la OTAN se vuelve mucho más formidable y eficaz con Groenlandia en manos de Estados Unidos”. También afirmó que “cualquier cosa menos que eso es inaceptable”.

Frente a ese escenario, Nielsen fue tajante. “Si ahora mismo tenemos que elegir entre Estados Unidos y Dinamarca, entonces elegimos a Dinamarca”, declaró en una rueda de prensa conjunta con Mette Frederiksen.

Según Trump, “la OTAN debería liderar el camino para que la consigamos. Si no lo hacemos, Rusia o China lo harán, ¡y eso no va a suceder!”.

“Militarmente, sin el vasto poder de Estados Unidos, -precisa- gran parte del cual construí durante mi primer mandato y que ahora estoy elevando a un nivel nuevo y aún más alto, la OTAN no sería una fuerza eficaz ni disuasoria, ¡ni de lejos! Ellos lo saben, y yo también”.

El respaldo europeo y la advertencia de Macron

La reacción europea no tardó en llegar. La presidenta de la Comisión Europea sostuvo que “los groenlandeses pueden contar con la Unión Europea”. Añadió que la UE respeta “sus deseos y sus intereses”.

Ursula von der Leyen recordó que Groenlandia forma parte de la OTAN. Señaló que ese es el foro clave para tratar la seguridad del Ártico. También destacó las inversiones europeas en Nuuk.

Desde Francia, Emmanuel Macron lanzó una advertencia firme. “Si se violara la soberanía de un país europeo y aliado, las consecuencias en cadena serían sin precedentes”, afirmó en el Consejo de Ministros.

“El Parlamento Europeo condena de manera inequívoca las declaraciones realizadas por la Administración Trump en relación con Groenlandia, que constituyen un desafío flagrante al Derecho internacional, a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y a la soberanía y la integridad territorial de un aliado de la OTAN”, señala la declaración, a la que ha tenido acceso EFE.

Según fuentes parlamentarias, populares, liberales y verdes apoyaron esta declaración redactada a iniciativa de la presidenta de los socialdemócratas, la española Iratxe García, durante la reunión de la Conferencia de Presidentes de la Eurocámara celebrada hoy.

OTAN, autodeterminación y unidad política

Nielsen insistió en la necesidad de cohesión interna. “No es momento de discrepancias internas, sino de estar juntos”, sostuvo ante la escalada diplomática.

El presidente recordó que Groenlandia mantiene alianzas estratégicas. “Estamos juntos en nuestras alianzas con la OTAN, la Unión Europea y los países nórdicos”, afirmó.

Mientras continúan las reuniones diplomáticas en Washington, el mensaje groenlandés es claro. La autodeterminación sigue vigente, pero la prioridad hoy es la unidad frente a la presión internacional.