La OTAN acusó el viernes a Rusia de actuar de forma imprudente y se comprometió a “defender cada centímetro del territorio aliado”. Fue después de que Rumanía, miembro de la alianza, informara de que un dron ruso había impactado contra un bloque de apartamentos durante un ataque contra el país vecino Ucrania.

El Ministerio de Defensa de Rumanía informó que una mujer y un niño sufrieron heridas leves en Galati, cerca de la frontera, durante la noche, después de que el radar detectara al aparato ruso.

El impacto en los edificios de Rumanía

Las imágenes que quedaron registradas de la escena mostraban ladrillos carbonizados y dañados en el t echo del bloque de apartamentos de 10 plantas que, según las autoridades rumanas, fue alcanzado por un dron que explotó al impactar. Provocó un incendio en un piso de la última planta.

Rusia no hizo comentarios inmediatos sobre el incidente.

Fue la primera vez que una zona densamente poblada de un país de la OTAN fue alcanzada y se registraron heridos durante la guerra de Rusia en Ucrania. Es probable que el incidente aumente las tensiones en el flanco oriental de la Alianza, ante la preocupación de los Estados miembros de que la guerra se extienda más allá de sus fronteras.

“El comportamiento imprudente de Rusia es un peligro para todos nosotros”, escribió el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la red social X tras hablar por teléfono con el presidente rumano, Nicusor Dan, cuyo país forma parte tanto de la Organización del Tratado del Atlántico Norte como de la Unión Europea.

“Reafirmé que la OTAN está preparada para defender cada centímetro del territorio aliado”, dijo, sin hacer mención alguna a la activación de la cláusula de defensa mutua de la OTAN. “Seguiremos mejorando nuestra preparación para disuadir y defendernos de cualquier amenaza, incluidas las de los drones”, agregó.

Dan dijo en X que el comportamiento de Rusia “demuestra un desprecio total por el derecho internacional y por la seguridad de los ciudadanos de un Estado miembro de la OTAN”.

El presidente rumano Nicusor Dan, tras una reunión de emergencia del Consejo Supremo de Defensa Nacional (CSAT) en Bucarest.

La ministra de Asuntos Exteriores, Oana Toiu, sostuvo que se había convocado al embajador ruso y que el Consejo Superior de Defensa de Rumanía se había reunido tras el incidente.

Se produjeron múltiples incursiones en el espacio aéreo de la OTAN desde que Moscú invadió Ucrania, la más llamativa cuando más de 20 drones rusos entraron en el espacio aéreo de Polonia en la noche del 9 al 10 de septiembre.

En las últimas semanas, drones ucranianos se introdujeron en el espacio aéreo de los países bálticos, algo que generó confusión y aumentó las tensiones con Rusia.

En este sentido, Rumanía pidió a los aliados de la OTAN que desplieguen más capacidades antidrones en su territorio , y fuentes oficiales afirman que Bucarest necesita radares de baja altitud y drones interceptores. Un portavoz de la OTAN dijo el viernes que “se están barajando posibles medidas defensivas adicionales”.

Rumanía desplegó aviones F-16

Las autoridades del sur de Ucrania informaron de que el puerto de Izmail, en la región de Odesa, frente a la frontera con Galati, había sido atacado por drones en la madrugada del viernes.

El Ministerio de Defensa rumano informó de que había movilizado dos aviones de combate F-16 y un helicóptero militar para vigilar el ataque, con los pilotos autorizados a derribar cualquier dron sin poner en peligro las zonas habitadas . Se advirtió a los residentes de los condados fronterizos de Braila, Galati y Tulcea que se pusieran a cubierto.

El dron permaneció en el espacio aéreo rumano durante cuatro minutos y voló a baja altitud a lo largo de 10 kilómetros , lo que dificultó su detección por radar, según dijo el general de brigada rumano Gheorghe Maxim.

En una rueda de prensa, explicó que, aunque el sistema antidrones estadounidense Merops está operativo en el país, aún no está totalmente integrado en las defensas aéreas nacionales y habría sido demasiado arriesgado utilizarlo en una ciudad.

Una mujer y su hijo fueron trasladados al hospital con heridas leves, dos personas fueron atendidas en el lugar por ataques de pánico y 70 personas fueron evacuadas del bloque de apartamentos, según las autoridades locales.

Cómo quedaron los edificios atacados. (Foto: Reuters).

El viceministro del Interior, Raed Arafat, responsable de la agencia de respuesta a emergencias, dijo a la cadena privada Digi24 que el dron afectó a dos huecos de escalera del edificio y a un conducto del ascensor, y dañó cinco vehículos.

Galati ya fue atacada en abril cuando un dron dañó un poste eléctrico y un anexo de una vivienda.

En un incidente separado, se encontró un dron sin carga explosiva en el noroeste de Rumanía, y se acordonó la zona, informó el jueves por la noche la cadena estatal TVR, citando a las autoridades locales. Las autoridades investigaban su origen.