ALERTA OTAN: Dinamarca desafía a Donald Trump y desplegó la operación militar más osada para defender Groenlandia Fuente: Shutterstock

La postura de Donald Trump, el mandatario de los Estados Unidos. sobre Groenlandia volvió a sacudir con fuerza la relación entre el gigante norteamericano y Europa. El presidente evitó aclarar si considera usar la fuerza militar para tomar el territorio autónomo danés, una posibilidad que generó preocupación inmediata entre aliados históricos.

“Sin comentarios”, dijo Trump en una entrevista telefónica con la cadena NBC News. La respuesta llegó poco después de advertir en una carta al primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, que su enfoque internacional había cambiado.

En ese mensaje, el mandatario afirmó que “ya no siente la obligación de pensar únicamente en la paz”. El argumento fue que Noruega no le concedió el Premio Nobel de la Paz.

Trump sostuvo que, aunque la paz seguirá siendo relevante, ahora puede pensar en “lo que es bueno y apropiado para Estados Unidos”. Esa definición marcó un giro explícito en su discurso exterior.

Aranceles como herramienta de presión internacional

Trump defendió el uso de aranceles como un instrumento directo de presión política y económica. El primer tramo será del 10% desde el 1 de febrero.

La medida afectará a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia. Todos son países aliados dentro de la OTAN.

El gravamen se ampliará hasta un 25% a partir del 1 de junio de 2026. Trump aclaró que será “exigible y pagadero hasta que se alcance un acuerdo para la compra completa y total de Groenlandia”.

Consultado sobre si mantendrá los aranceles si no hay acuerdo previo, el presidente fue tajante. “Sí, al 100%”, respondió.

Europa responde a las amenazas de Trump

Dinamarca pidió a sus socios de la Unión Europea no descartar ninguna respuesta frente a las amenazas de Trump. El mensaje se emitió desde Bruselas.

La ministra de Asuntos Económicos, Stephanie Lose, habló antes de la reunión de ministros de Finanzas del bloque. Afirmó que “no debemos descartar ninguna respuesta de la comunidad europea”.

Lose remarcó que las amenazas afectan directamente al Reino de Dinamarca. También alertó sobre los efectos colaterales para la economía europea.

La funcionaria subrayó que “los aranceles no son bajo ninguna circunstancia” una solución. Señaló que dañan tanto a Europa como a Estados Unidos.

Advertencias desde Bruselas y unidad europea

La reacción europea incluyó críticas duras desde varios gobiernos. Suecia expresó su rechazo de forma directa y pública.

La ministra sueca de Finanzas, Elisabeth Svantesson, calificó la situación como “triste y totalmente absurdo”. También sostuvo que Trump está “chantajeando” a otros países.

Desde Lituania, el ministro Kristupas Vaitiekunas pidió agotar herramientas previas. “Todo lo que sea de un tamaño menor al mecanismo anticoerción debe usarse primero”, afirmó.

Irlanda también elevó el tono. Simon Harris habló de una “situación económica extremadamente peligrosa” y pidió intensificar los esfuerzos diplomáticos.

Movimientos militares en Groenlandia

En paralelo a la escalada política y comercial, se confirmaron movimientos militares en Groenlandia. El anuncio estuvo a cargo del NORAD.

“Las aeronaves del Mando de Defensa Aeroespacial de América del Norte llegarán próximamente a la Base Espacial Pituffik, en Groenlandia”, informó la organización.

El NORAD explicó que los aviones apoyarán actividades “planificadas desde hace tiempo”. Las operaciones se coordinan con Estados Unidos, Canadá y Dinamarca.

El organismo aclaró que todas las fuerzas cuentan con autorizaciones diplomáticas. El Gobierno de Groenlandia fue informado de forma previa.

Seguridad y tensión en el Ártico

El despliegue militar ocurre en un contexto de creciente tensión geopolítica en el Ártico. Trump insiste en que Groenlandia es clave para la seguridad nacional.

El presidente sostiene que la isla es estratégica frente a amenazas de China y Rusia. Ese argumento es rechazado por varios líderes europeos.

Trump cargó contra quienes se oponen a sus planes. “Europa debería centrarse en la guerra con Rusia y Ucrania”, declaró,“no en Groenlandia”, agregó. La frase profundizó el malestar diplomático.