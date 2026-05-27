Construyen un nuevo cuartel general con capacidad para 50.000 soldados para mejorar la reacción de occidente

La OTAN avanza en un nuevo plan de defensa en Europa del Este. Países Bajos confirmó que desplegará militares en Estonia para poner en marcha un nuevo cuartel general táctico destinado a reforzar la capacidad de respuesta ante una posible amenaza rusa en la región báltica.

La decisión forma parte de una estrategia coordinada junto a Alemania y busca fortalecer el flanco oriental europeo tras la invasión rusa de Ucrania en 2022. El nuevo centro de mando permitirá coordinar operaciones militares de gran escala cerca de la frontera rusa.

Según informó EFE, el despliegue será realizado por el cuerpo militar conjunto germano-neerlandés 1GNC, con base en la ciudad alemana de Munster. La nueva estructura tendrá capacidad para dirigir a más de 50.000 soldados de la OTAN en caso de crisis.

La OTAN, en la mira de Trump, por su falta de respaldo durante la guerra. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La OTAN instalará un nuevo cuartel táctico en Estonia para reforzar la defensa europea

El nuevo cuartel general táctico de la OTAN se instalará en Estonia, uno de los países bálticos que más ha reclamado una mayor presencia militar aliada desde el inicio de la guerra en Ucrania. Actualmente, la coordinación defensiva de Estonia, Letonia y Lituania depende de una estructura de mando ubicada en Polonia.

Sin embargo, los gobiernos bálticos consideran que la cercanía geográfica con Rusia exige una capacidad de reacción más rápida y una presencia militar permanente más cercana a sus fronteras. Por ese motivo, la OTAN avanzó en negociaciones con Estonia para concretar el traslado del nuevo centro estratégico.

EFE indicó que “el nuevo cuartel general táctico permitirá coordinar rápidamente operaciones militares en caso de crisis y tendrá capacidad para dirigir a más de 50.000 soldados”. La medida representa uno de los movimientos defensivos más importantes de la OTAN en la región desde 2022.

Países Bajos ya desplegó cazas F-35 y sistemas Patriot en Europa del Este

La participación de Países Bajos en operaciones de la OTAN en Europa del Este no es nueva. El país mantiene presencia militar en la región báltica desde hace años dentro de las operaciones de disuasión impulsadas por la Alianza Atlántica.

Entre finales de 2024 y principios de 2025, Países Bajos desplegó cuatro cazas F-35 en Estonia para tareas de vigilancia aérea. Además, militares neerlandeses participan desde 2017 en el Grupo de Combate Multinacional de la OTAN en Lituania, liderado por Alemania.

La estrategia militar neerlandesa también incluye operaciones en Rumanía con drones MQ-9 Reaper y el despliegue de sistemas Patriot en Polonia. Estos sistemas buscan proteger infraestructuras clave vinculadas al suministro de ayuda militar hacia Ucrania.

Por qué Estonia pidió una estructura militar más cercana a Rusia

La creación de este nuevo cuartel táctico responde directamente a las tensiones generadas por la guerra entre Rusia y Ucrania. Estonia, Letonia y Lituania consideran que la actual estructura de defensa de la OTAN necesita mayor velocidad de reacción ante posibles escenarios de crisis.

La proximidad territorial con Rusia convirtió a los países bálticos en una de las principales prioridades defensivas de la OTAN. Por eso, Alemania y Países Bajos ofrecieron hace un año el cuartel general del 1GNC para integrarlo a la estructura militar aliada.

Desde entonces, las conversaciones entre la OTAN y Estonia avanzaron para definir la ubicación y el funcionamiento del nuevo centro de mando. El objetivo principal será coordinar operaciones militares de gran escala de manera inmediata ante cualquier amenaza en el flanco oriental europeo.

Qué capacidad tendrá el nuevo centro militar de la OTAN

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El nuevo cuartel táctico de la OTAN en Estonia tendrá capacidad para coordinar fuerzas multinacionales y dirigir operaciones complejas en tiempo real. La estructura estará preparada para operar en escenarios de crisis que involucren a decenas de miles de soldados.

Según la información difundida por EFE y medios neerlandeses, el centro podrá comandar más de 50.000 efectivos militares. Esto permitirá acelerar la toma de decisiones y mejorar la coordinación entre aliados europeos y fuerzas desplegadas en la región.

La iniciativa forma parte del proceso de modernización militar que impulsa la OTAN tras el inicio de la guerra en Ucrania. Además, refuerza el compromiso de Países Bajos y Alemania con la seguridad de Europa del Este frente al avance de las tensiones geopolíticas con Rusia.