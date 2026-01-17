Trump advirtió que los aranceles aumentarán al 25% si estos países no aceptan negociar la “compra total y completa de Groenlandia”.

Donald Trump escaló este sábado su confrontación con aliados europeos al anunciar aranceles del 10% sobre las importaciones procedentes de ocho países de la OTAN, en represalia por su rechazo al control estadounidense de Groenlandia. La medida afectará a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Países Bajos y Finlandia a partir de febrero.

El presidente estadounidense advirtió, a través de sus redes sociales, que los aranceles aumentarán al 25% el 1° de junio si estos países no aceptan negociar la “compra total y completa de Groenlandia” por parte de Estados Unidos. El mandatario justificó la medida acusando a estas naciones de participar en “un juego tan peligroso” que pone en riesgo la seguridad mundial.

La amenaza representa una ruptura sin precedentes con aliados históricos de Estados Unidos dentro de la alianza militar creada en 1949 para garantizar la seguridad colectiva frente a amenazas externas. Trump insiste en que Groenlandia resulta vital para la seguridad estadounidense ante las ambiciones de Rusia y China en el Ártico, y no acepta otra alternativa que no sea el control total del territorio autónomo danés.

“Hemos subvencionado a Dinamarca, a todos los países de la Unión Europea y a otros durante muchos años, al no cobrarles aranceles ni ninguna otra forma de remuneración”, escribió el mandatario en Truth Social.

Y agregó que “después de siglos, es hora de que Dinamarca retribuya” y declaró que “la paz mundial está en juego”.

Los funcionarios daneses y groenlandeses han rechazado categóricamente las pretensiones estadounidenses. Insisten en que Groenlandia no está a la venta y que sus habitantes no desean convertirse en territorio estadounidense. Además, señalan que la isla ya cuenta con protección de la OTAN bajo el artículo 5 del tratado de defensa colectiva.

Esta semana, los países hoy sancionados comenzaron a enviar personal militar a Groenlandia para reforzar su seguridad, respondiendo a una solicitud del gobierno danés. Esta decisión parece haber irritado aún más a Trump, quien acusa a estos aliados de poner “en riesgo” la estabilidad global “a pesar de todo lo que hemos hecho por ellos, incluyendo la máxima protección, durante tantas décadas”.

Estados Unidos ya mantiene la Base Espacial Pituffik en Groenlandia, con aproximadamente 200 soldados, y puede desplegar fuerzas adicionales según un acuerdo de 1951. Esta realidad lleva a muchos funcionarios europeos a concluir que Trump busca más la expansión territorial que resolver preocupaciones legítimas de seguridad.

La reacción de los líderes europeos

La reacción europea fue contundente y coordinada. El presidente francés Emmanuel Macron calificó las amenazas como “inaceptables” y prometió que “los europeos responderán de forma unida y coordinada” para hacer respetar la soberanía europea.

El primer ministro británico Keir Starmer declaró que “aplicar aranceles a aliados por perseguir la seguridad colectiva de los miembros de la OTAN es completamente equivocado”. Su postura reflejó la perplejidad europea ante una medida que castiga precisamente los esfuerzos de defensa común.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen , advirtió sobre una “espiral peligrosa” y señaló que las amenazas de Trump “socavarían las relaciones transatlánticas”.

Por su parte, A ntónio Costa, presidente del Consejo Europeo , confirmó que coordina una “respuesta conjunta” de la Unión Europea y reafirmó que el bloque será “siempre muy firme en la defensa del derecho internacional”.

Los aranceles, una arma predilecta

Los aranceles se han consolidado como el instrumento preferido de Trump para presionar tanto a rivales como a aliados.

El presidente ya había anunciado esta semana aranceles del 25% contra países que comercien con Irán, aunque no ha publicado documentación oficial sobre esta política.

La Corte Suprema estadounidense actualmente examina la legalidad de estos amplios aranceles presidenciales, una decisión que tendrá profundas implicaciones para la economía global y los límites del poder ejecutivo.