En esta noticia

Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este viernes, 14 de agosto de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la primera definió los números ganadores del día.

En este viernes, 14 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 8988 - El Papa

Te puede interesar

Carlos Slim se adueña del recurso más importante del país: compró más de 100 kilómetros de caminos, 40 puentes y 9 viaductos de una ruta clave de México

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 14 de agosto

 1°8988 11°2979
 7540  12°1059
 3°7637 13°1396 
 2639  14°4452 
 3105  15°9491 
 6°5314  16°3970
 0166  17°7641 
 6103  18°4551 
 2194  19°6186 
 10°4044 20°3223 

Te puede interesar

Oficial | Reino Unido, Australia y China impiden el ingreso al país de ciudadanos que hayan postergado este trámite con su pasaporte

¿Qué significa soñar con el papa?

Soñar con el Papa suele simbolizar guía espiritual, autoridad moral y necesidad de orientación ante decisiones importantes.

También puede reflejar deseo de perdón y paz interior, o presión por cumplir normas y expectativas ajenas.

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una manera de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es crucial crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

Te puede interesar

Poner bicarbonato en el jardín y las macetas: para qué sirve y por qué se aconseja