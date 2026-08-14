Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este viernes, 14 de agosto de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la primera definió los números ganadores del día.

En este viernes, 14 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 8988 - El Papa

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 14 de agosto

1° 8988 11° 2979 2° 7540 12° 1059 3° 7637 13° 1396 4° 2639 14° 4452 5° 3105 15° 9491 6° 5314 16° 3970 7° 0166 17° 7641 8° 6103 18° 4551 9° 2194 19° 6186 10° 4044 20° 3223

¿Qué significa soñar con el papa?

Soñar con el Papa suele simbolizar guía espiritual, autoridad moral y necesidad de orientación ante decisiones importantes.

También puede reflejar deseo de perdón y paz interior, o presión por cumplir normas y expectativas ajenas.

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una manera de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es crucial crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.