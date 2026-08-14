Un importante grupo textil británico desembarcará formalmente en el mercado argentino durante los próximos meses. La compañía prevé ejecutar un millonario plan de inversión para desarrollar su red de locales comerciales. Esta apuesta empresarial busca consolidar su presencia en América Latina a pesar de la situación económica actual.

La llegada de este gigante internacional ocurre en un escenario marcado por la contracción de las ventas minoristas. Los informes del sector indumentaria registran una caída sostenida en el consumo masivo y una reorganización del gasto. Sin embargo, los inversores confían en la reactivación del segmento de moda de alta gama en la capital bonaerense.

¿Qué marca internacional llega a la Argentina y dónde abrirá su primer local?

La icónica marca británica Fred Perry concretará su llegada oficial a la Argentina de la mano del grupo local Crosby. El proyecto comercial prevé inaugurar su primera tienda insignia en marzo de 2027 . La ubicación elegida para este debut inicial es el transitado barrio porteño de Palermo Soho.

El plan de expansión continuará durante la segunda mitad de 2027 con el lanzamiento de su tienda virtual. Para el año 2028, la empresa planea abrir dos nuevos locales en la Zona Norte y en la Capital Federal. Además, la firma distribuirá sus prendas en tiendas multimarca seleccionadas en distintas provincias del país.

La representación en Argentina está a cargo del empresario Joaquín Gotlib, con amplia trayectoria en el mercado textil sudamericano. El directivo ya impulsó en el país el regreso de marcas reconocidas como el calzado Dr. Martens. Además, su grupo empresarial administra los negocios locales de etiquetas internacionales como Penguin, Lacoste y Cacharel.

El nuevo local de Fred Perry en Argentina.

Este movimiento comercial coincide con una renovación general del mercado minorista textil en Buenos Aires. La empresa representante negocia el desembarco futuro de otras marcas exclusivas como Anine Bing y Golden Goose. Al mismo tiempo, gigantes globales como H&M avanzan con sus aperturas en centros comerciales porteños.

La historia de Fred Perry: qué productos vende y a qué público apunta

La emblemática compañía de indumentaria fue fundada en 1952 por el célebre extenista inglés Frederick John Perry. En sus comienzos, la marca confeccionaba ropa deportiva especializada para jugadores y practicantes de tenis. Con el paso de las décadas, la firma evolucionó exitosamente hacia el mercado de la moda casual urbana.

El catálogo de la empresa destaca por sus icónicas chombas con la corona de laurel bordada en el pecho. La oferta incluye también camisas, las tradicionales chaquetas Harrington, jerséis de punto y calzado urbano . La propuesta abarca accesorios atemporales como bolsos y gorras con un sello distintivo del diseño europeo.