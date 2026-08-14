Este viernes, 14 de agosto de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este viernes, 14 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 3642 (Zapatillas).

1° 3642 11° 2689 2° 6688 12° 2819 3° 0585 13° 2290 4° 0537 14° 1417 5° 3023 15° 1786 6° 5048 16° 9444 7° 2767 17° 6734 8° 3726 18° 6547 9° 0905 19° 1647 10° 1842 20° 9245

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.