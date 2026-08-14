En esta noticia

Este viernes, 14 de agosto de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este viernes, 14 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 3642 (Zapatillas).

 1°3642 11°2689 
 6688  12°2819
 3°0585  13°2290 
 0537  14°1417 
 3023  15°1786 
 6°5048  16°9444
 2767  17°6734 
 3726  18°6547 
 0905  19°1647 
 10°1842 20°9245 

Te puede interesar

Mezclar bicarbonato de sodio y orégano: para qué sirve y por qué lo recomiendan tanto

Te puede interesar

Oficial | Reino Unido, Australia y China impiden el ingreso al país de ciudadanos que hayan postergado este trámite con su pasaporte

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.

Te puede interesar

Poner bicarbonato en el jardín y las macetas: para qué sirve y por qué se aconseja

Te puede interesar

Carlos Slim se adueña del recurso más importante del país: compró más de 100 kilómetros de caminos, 40 puentes y 9 viaductos de una ruta clave de México