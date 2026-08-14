El Gobierno confirmó una novedad que había circulado en las horas previas: la flexibilización de créditos en dólares para empresas. El ministro de Economía, Luis Caputo, dio los detalles en conferencia de prensa y aseguró que buscan movilizar al menos u$s 6000 millones adicionales, solo considerando el margen que tienen hoy los bancos.

Incluso antes del anuncio formal, las expectativas al respecto crecieron, ya que, para muchas compañías, podría ser una herramienta clave para salir del estancamiento.

Entre las especulaciones, el economista Fausto Spotorno, habló de un sector en particular que podría disparar su crecimiento a partir de esto. “La construcción, si bien no exporta, es un sector que opera en dólares”, sostuvo.

“Tiene que crecer”: qué dijo Spotorno sobre los créditos en dólares

“Es algo que yo vengo insistiendo bastante. Después de la crisis del 2001, Argentina fue a prohibir el crédito en dólares básicamente, excepto que vos exportaras”, relató Spotorno en diálogo con radio El Observador, en la previa del anuncio.

“Está bien, tuvimos la crisis del 2001, nos pegamos un susto bárbaro y dijimos: ‘¿Sabés qué? Mejor que no se preste en dólares’. Pero también es cierto que la mayor parte del ahorro de los argentinos , por lejos, está en dólares" , expresó.

Para el economista, podría ser una oportunidad para algunos sectores. “El crédito se genera a partir del ahorro, y si el ahorro de los argentinos está en dólares y vos prohibís el crédito en dólares, no estás permitiendo que el ahorro de los argentinos vaya al crédito” , indicó. “Entonces, por ahí no hay que ser tan flexible como era la convertibilidad (que además tenía un seguro de cambio, lo cual era riesgo doble), pero hay que permitir de a poquito que se puedan dar créditos en dólares”, insistió.

En relación con los montos con los que cuentan los bancos para poder otorgar préstamos en la divisa, adelantó que podría crecer. “Porque una vez que se acaba la cosecha, muchos de los créditos del sector agropecuario son devueltos. Una vez que cobraron la cosecha, empiezan a devolver, porque ya para eso lo tomaron”, explicó Spotorno.

“Muchos en el sector agropecuario toman el crédito en dólares para sembrar, para producir y después cuando cobran, lo devuelven. Y justo el sector de la construcción es uno razonable que , si bien no exporta, opera en dólares . Entonces me parece un sector razonable al que se le puede dar crédito sin tomar riesgos muy grandes y que es algo superútil para la economía. Además, un sector que tiene que crecer”, remarcó.

Cómo serán y cuánto espera movilizar el Gobierno con los créditos en dólares

Caputo anunció la flexibilización de créditos en dólares para empresas e incluyó a aquellas que no tienen ventas en moneda extranjera.

Actualmente los depósitos en dólares ascienden a u$s 40.322 millones, mientras que los créditos en moneda extranjera trepan a u$s 24.559 millones, es decir, el 61% del total de los depósitos.

El ministro planteó que se mantendrán medidas macroprudenciales, como el límite de que los bancos no podrán prestar más del 15% de sus depósitos en dólares y que tendrán requisitos de capitales mínimos y límites a la exposición crediticia.

En este sentido, el Banco Central explicó que el requisito de capital mínimo será equivalente al 125% del aplicable a otras financiaciones de características comparables. En el caso de la exposición crediticia, las financiaciones computarán 1,25 veces la exposición que correspondería de no estar alcanzadas por este tratamiento, y las entidades deberán evaluar la capacidad de repago de los tomadores bajo escenarios de variación del tipo de cambio de diferente magnitud.

Las medidas buscan reforzar la cobertura de los riesgos de las entidades y limitar la exposición.

“Es el trabajo de los bancos. El trabajo del BCRA es generar medidas macroprudenciales más exigentes para los bancos que si fuera un préstamo común. El riesgo en sí del crédito es el trabajo del departamento crediticio del banco”, dijo el ministro.

Por último, la tasa será determinada por el mercado y no habrá ninguna referencia.