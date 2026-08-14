El tipo de cambio llegó a 16.9795 por dólar, una apreciación de 0.30% para la moneda mexicana.

Contra todo pronóstico, el peso mexicano volvió a romper el piso de las MXN$ 17 por dólar y alcanzó un nuevo mínimo no visto en poco más de dos años, impulsado por el debilitamiento generalizado de la divisa estadounidense.

El tipo de cambio llegó a MXN$ 16.9795 por dólar, una apreciación de 0.30% para la moneda mexicana (Ciudad de México, 7:30 horas), de acuerdo con datos de Bloomberg. Se trata de niveles no vistos desde junio de 2024.

El peso mexicano continúa operando por debajo de las MXN$ 17 por dólar, una barrera que había recuperado en sesiones recientes y que ahora vuelve a perforar.

Dólar se debilita y favorece al peso mexicano

El avance del peso mexicano ocurrió en paralelo con un retroceso del índice dólar de 0.43%, a 99.5360 puntos, reflejo de un debilitamiento generalizado de la divisa estadounidense.

“El peso perforó la barrera de los MXN$ 17 por dólar, impulsado por el retroceso de la divisa americana, al tiempo que el nerviosismo geopolítico permanece contenido al final de la semana”, escribieron analistas de Monex en una nota.

El movimiento del dólar se produjo después de que se conocieran datos de ventas minoristas en Estados Unidos, que mostraron una contracción mensual de 0.6%, frente al crecimiento de 0.2% registrado el mes previo.

La caída también estuvo por debajo de las expectativas del mercado, que anticipaban un crecimiento de 0.1%, y representó la mayor contracción desde junio de 2025.

Peso mexicano gana 5.67% en 2026

La combinación de datos de inflación moderados y una menor preocupación sobre el rumbo de la política monetaria de la Reserva Federal favoreció el apetito por activos de riesgo y dio respaldo a monedas como el peso mexicano.

Para Monex, el siguiente nivel relevante para el tipo de cambio se encuentra en un rango de soporte de entre MXN$16.95 y MXN$17.06 por dólar.

Con el nuevo avance, el peso mexicano acumula una apreciación de 5.67% en lo que va de 2026, de acuerdo con datos de Bloomberg.

El desempeño de la moneda mexicana mantiene al tipo de cambio por debajo de la barrera de MXN$ 17, mientras los mercados siguen atentos a las señales sobre la economía estadounidense y el próximo movimiento de la Reserva Federal.