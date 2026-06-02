Oficial | Nueva York, Ciudad de México y Toronto bloquean la salida y el ingreso a las personas que posterguen este trámite con su pasaporte. (Representación creada con IA)

Ya es oficial: el Gobierno revisará título por título de auto con abogados y administrativos para verificar declaraciones irregulares

Miles de viajeros planifican vacaciones, reuniones de trabajo o visitas familiares con varios meses de anticipación. Sin embargo, existe un detalle relacionado con el pasaporte que puede generar inconvenientes inesperados y alterar cualquier itinerario internacional.

En redes sociales suelen circular mensajes sobre supuestas restricciones especiales para ingresar a determinadas ciudades. No obstante, las normas migratorias que regulan los viajes internacionales son mucho más simples y se aplican desde hace años en numerosos países.

Por eso, quienes tengan previsto viajar a Nueva York, Ciudad de México o Toronto deberían revisar con anticipación la vigencia de su pasaporte, ya que este documento es uno de los requisitos fundamentales para poder completar un viaje al exterior.

Pasaporte vencido: el requisito que puede frenar un viaje internacional

No existe ninguna medida oficial de Nueva York, Ciudad de México o Toronto que castigue a las personas por haber postergado la renovación de su pasaporte. Sin embargo, sí hay una regla migratoria ampliamente utilizada en el mundo.

Quienes tengan previsto viajar a Nueva York, Ciudad de México o Toronto deberían revisar con anticipación la vigencia de su pasaporte. ChatGPT - creada con IA

Las aerolíneas y las autoridades migratorias suelen verificar que los pasajeros cuenten con documentos válidos antes de permitir el embarque o el ingreso a otro país. Cuando el pasaporte está vencido, la aerolínea puede negar el embarque, ya que la mayoría de los países exige documentación válida para viajar e ingresar a su territorio.

Antes de viajar, los especialistas recomiendan prestar atención a los siguientes aspectos:

Fecha de vencimiento del pasaporte

Vigencia mínima exigida por el país de destino

Documentación adicional requerida para ingresar.

Esta condición no representa una norma nueva ni una restricción dirigida a ciudadanos de una nacionalidad específica. Se trata de un procedimiento habitual dentro de los sistemas de control migratorio utilizados en todo el mundo.

Nueva York, Ciudad de México y Toronto: qué revisar antes de viajar

Además de contar con un pasaporte vigente, algunos países exigen que el documento tenga una validez mínima restante al momento del ingreso. En muchos casos el requisito suele ser de tres o seis meses, aunque puede variar según el destino.

Por ese motivo, los viajeros deben consultar siempre las fuentes oficiales antes de organizar un desplazamiento internacional. También es importante verificar si se requiere una visa, una autorización electrónica o algún otro documento complementario.

Las compañías aéreas recomiendan iniciar la renovación del pasaporte con suficiente anticipación para evitar problemas durante el check-in, en los controles migratorios o al momento de abordar el vuelo.

Mantener la documentación actualizada permite cumplir con los requisitos exigidos por cada país y reduce el riesgo de sufrir inconvenientes durante el viaje.