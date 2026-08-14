El vinagre blanco se convirtió en una de las alternativas naturales más utilizadas en la limpieza del hogar y muchas personas lo incorporan en su rutina de aseo en la cocina por ser económico. Ponerlo en la virulana puede potenciar la eliminación de microorganismos por sus propiedades ácidas .

Los utensilios de limpieza suelen acumular comida, humedad y bacterias durante su uso, por lo que mantenerlos saneados se convirtió en una prioridad.

Para qué sirve poner vinagre blanco en la virulana

El principal motivo por el que se recomienda es la capacidad del vinagre blanco de aflojar residuos, reducir olores y limpiar determinadas superficies.

Su uso toma mayor relevancia a la hora de organizar rutinas de limpieza. Si bien no significa que esterilice la virulana, los estudios muestran que puede reducir la actividad de los microorganismos. De esta manera, tras usar la virulana se recomienda rociarle vinagre para evitar la contaminación cruzada.

Los espacios entre las cerdas de metal son lugares en donde se aloja comida, moho y levaduras. Investigaciones afirman que los utensilios de limpieza de la cocina suelen alojar una importante carga microbiana que puede ser perjudicial para la salud.

Cómo usar el vinagre blanco para limpiar la virulana

La forma más común y sencilla de aplicar este truco casero es incorporar el vinagre directamente en la virulana tras lavar los platos. Luego, dejar actuar durante 5 minutos para luego enjuagar y dejar secar.

El procedimiento funciona como una alternativa libre de químicos para disminuir olores, pero no debe tomarse como un método de desinfección total.

La eficacia dependerá de otros factores como la concentración, el tiempo de contacto y la cantidad de microorganismos presentes.

Cuándo conviene cambiar la virulana y la esponja de la cocina

La limpieza de la esponja o la virulana no significa que los utensilios no deban ser reemplazadas periódicamente. Cuando presentan malos olores persistentes, restos de comida difíciles de erradicar o muestra un deterioro visible, conviene sustituirlas por una nueva.