España confirmó que perderán la ciudadanía quienes vivan en el extranjero y hayan postergado un trámite que, para muchos, pasa desapercibido hasta que surge la necesidad de acreditar la nacionalidad.

Aunque la medida no afecta a todos los españoles que residen fuera del país, sí alcanza a determinados casos contemplados por la legislación vigente.

La normativa establece distintas condiciones para conservar la ciudadanía española cuando una persona vive en el exterior. Por eso, las autoridades recomiendan revisar la situación individual y conocer los plazos vigentes para evitar inconvenientes futuros.

Ciudadanía española: el trámite que puede ser clave para conservar la nacionalidad

La legislación española contempla la llamada declaración de conservación de la nacionalidad , un procedimiento obligatorio para determinados ciudadanos.

La legislación española contempla la llamada declaración de conservación de la nacionalidad, un procedimiento obligatorio para determinados ciudadanos. (Foto: Imagen ilustrativa creada con IA) ChatGPT

Mediante esta gestión, la persona manifiesta formalmente su intención de mantener la ciudadanía española cuando se encuentra en alguno de los supuestos previstos por la ley.

El trámite debe realizarse dentro de los plazos establecidos para evitar consecuencias sobre la nacionalidad.

La declaración puede efectuarse en los consulados españoles que funcionan en el extranjero.

Estas oficinas también cumplen tareas de Registro Civil para los ciudadanos españoles residentes fuera de España.

Por ese motivo, es importante consultar la situación particular antes de que expire el período habilitado para realizar la gestión.

Los casos en los que se puede perder la ciudadanía española

La normativa contempla distintos escenarios en los que una persona puede perder la nacionalidad española si vive fuera del país.

Entre ellos se encuentran:

Adquirir voluntariamente otra nacionalidad y no realizar la declaración de conservación dentro del plazo correspondiente.

Utilizar exclusivamente otra nacionalidad durante tres años en determinados supuestos previstos por la ley.

Renunciar voluntariamente a la ciudadanía española mientras se reside habitualmente en el extranjero.

No declarar la voluntad de conservar la nacionalidad en algunos casos de españoles nacidos fuera de España.

No obstante, la legislación establece excepciones para quienes adquieren la nacionalidad de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal.

En esos casos, la adquisición de esa ciudadanía no implica automáticamente la pérdida de la nacionalidad española por esta causa.

Los otros motivos por los que España puede retirar la nacionalidad

La normativa también contempla situaciones especiales para quienes obtuvieron la ciudadanía española por residencia y no son españoles de origen.

En estos casos, determinadas acciones posteriores a la obtención de la nacionalidad pueden derivar en su pérdida.

Entre los motivos previstos por la legislación se encuentran:

Utilizar durante tres años la nacionalidad a la que se había renunciado para obtener la española.

Ingresar voluntariamente al servicio de armas de otro Estado cuando exista una prohibición expresa del Gobierno español.

Ejercer determinados cargos políticos en otro país en contra de una prohibición oficial.

Haber obtenido la nacionalidad mediante falsedad, ocultación de información o fraude.

Estas situaciones forman parte de la normativa vigente y pueden derivar en la pérdida de la ciudadanía española cuando así lo determinen las autoridades competentes.