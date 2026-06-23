Si estás pensando en viajar a México, Canadá o Estados Unidos, hay un requisito fundamental que no podés pasar por alto: la vigencia de tu pasaporte.

Aunque tengas todo lo demás en regla, contar con un pasaporte próximo a vencer podría complicar tu viaje e incluso impedirte abordar el vuelo.

Por eso, antes de organizar, es clave revisar cuántos meses de validez tiene el documento y verificar las exigencias migratorias de cada destino, ya que algunos países requieren que el pasaporte mantenga una vigencia mínima determinada.

No cumplir con este requisito puede derivar en demoras, gastos inesperados o la prohibición de ingreso.

México, Estados Unidos y Canada no permitirán el ingreso de argentinos que no cumplan esta condición con su pasaporte

Los ciudadanos argentinos pueden ingresar a México por turismo sin necesidad de visa, siempre que la estadía no supere los 180 días. Sin embargo, el ingreso está sujeto a la aprobación de las autoridades migratorias.

Para viajar, es obligatorio contar con un pasaporte vigente. A diferencia de otros destinos, México no exige que el documento tenga una vigencia mínima de seis meses desde la fecha de ingreso, aunque sí debe encontrarse válido durante toda la estancia.

Para Canadá, el requisito principal también es contar con un pasaporte vigente y en buen estado.

Además, los argentinos necesitan una visa canadiense o, en casos específicos, una Autorización Electrónica de Viaje (eTA). Este permiso solo está disponible para quienes hayan tenido una visa canadiense en los últimos diez años o posean una visa estadounidense vigente y viajen por vía aérea.

También es recomendable llevar documentación que demuestre alojamiento, fondos suficientes y fecha de regreso.

En Estados Unidos, los controles son aún más estrictos. Los ciudadanos argentinos deben presentar un pasaporte con vigencia mínima de 6 meses y una visa americana válida, generalmente la categoría B1/B2 para turismo o negocios.

Además, las autoridades migratorias pueden solicitar comprobantes de alojamiento, pasaje de regreso y pruebas de solvencia económica.

Viajes a México, Canadá y Estados Unidos: el requisito clave del pasaporte que puede impedir el ingreso a extranjeros. Fuente: Canva

Qué deben revisar los argentinos antes de viajar a México, Canadá y Estados Unidos

Antes de comprar los pasajes o preparar el equipaje, los argentinos deben verificar que su pasaporte se encuentre vigente y cumpla con los requisitos exigidos por el país de destino . También es importante revisar si se necesita visa, autorización electrónica de viaje o documentación adicional para ingresar.

Como se mencionó, además del pasaporte, las autoridades migratorias pueden solicitar comprobantes de alojamiento, pasajes de regreso, seguro de viaje y pruebas de solvencia económica. Cumplir con estos requisitos es fundamental para evitar inconvenientes al momento de embarcar o al llegar al país elegido.

Cada destino tiene sus propias reglas, por lo que conviene revisar con anticipación las condiciones de ingreso para México, Canadá y Estados Unidos antes de viajar.