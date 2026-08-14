Este viernes, 14 de agosto de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la primera, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

A la cabeza: 0429 - San Pedro

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 14 de agosto

1° 0429 11° 4833 2° 5305 12° 6281 3° 6801 13° 4212 4° 3821 14° 0669 5° 8754 15° 2449 6° 6184 16° 1013 7° 9757 17° 2603 8° 6303 18° 9146 9° 9641 19° 8837 10° 3836 20° 6762

¿Qué significa soñar con San Pedro?

Soñar con El San Pedro suele simbolizar guía espiritual y búsqueda de perdón. También alude a asumir responsabilidad y abrirse a nuevas oportunidades, representadas por sus llaves.

Puede señalar transición y protección en momentos de cambio. Si el sueño fue sereno, augura claridad; si hubo tensión, invita a revisar decisiones y creencias.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.