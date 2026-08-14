Contar con una visa americana y un pasaporte suele ser un requisito esencial para cualquiera que tenga intención de visitar Estados Unidos como turista, pues forman parte de la lista de requisitos obligatorios que las autoridades solicitarán para poder habilitar el traslado.

Sin embargo, los mexicanos que puedan tramitar el Formulario DSP-150 y son aceptados en la frontera, podrán ingresar por hasta 30 días sin visa americana ni pasaporte a ciertos sectores de Texas, Nuevo México, Arizona y California.

Ciudadanos de México podrán ingresar a Estados Unidos sin visa americana en su pasaporte

El Formulario DSP-150, conocido también como Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC) permite a los mexicanos que la tramiten ingresar por mar o por tierra durante un máximo de hasta 30 días sin pasaporte ni visado, aunque el período de estadía autorizado lo determinará el oficial fronterizo.

El límite geográfico que permite visitar este formulario es conocido como “zona fronteriza” y cuando se utiliza como documento independiente sólo habilita visitas cortas; para estadías más largas debe presentarse con un pasaporte. En este último caso puede utilizarse para ingresar por cualquier vía.

“ Se emite como una tarjeta plastificada, que cuenta con gráficos y tecnología mejorados, similares al tamaño de una tarjeta de crédito ”, indica el Departamento de Estado.

Este documento permite ingresar sin visa americana por un período de hasta 30 días. Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

Cuáles son los requisitos para gestionar este Formulario

Para poder obtener el documento, es fundamental que se cumplan los siguientes tres requisitos

Ser mexicano y residir en México

Cumplir con los estándares de elegibilidad para la visa B1 o B2

Demostrar vínculos sólidos con México que sean considerados motivos suficientes para regresar

El proceso se lleva a cabo en la Embajada de Estados Unidos en México o en el consulado más próximo.

Las zonas exactas que pueden visitar los mexicanos con este documento

De manera independiente y sólo para fines de turismo, negocios -no remunerado- o encuentros familiares, se permite visitar

California : menos de 40 km de la frontera

Arizona : menos de 120 km de la frontera

Nuevo México : dentro de 88 km de la frontera o hasta la interestatal 10, lo que se encuentre más al norte

Texas : menos de 40 km de la frontera

La BCC es válida durante 10 años después de su fecha de emisión.