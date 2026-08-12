México, Colombia y El Salvador mantienen requisitos migratorios que obligan a determinados viajeros extranjeros a presentar un pasaporte válido para poder ingresar a sus territorios.

Quienes lleguen con documentación vencida o que no cumpla con las condiciones exigidas pueden enfrentar inconvenientes en los controles migratorios.

Por este motivo, las autoridades recomiendan revisar la vigencia del pasaporte antes de viajar y verificar los requisitos específicos del país de destino.

México: qué pasa si un extranjero llega con el pasaporte vencido

Para ingresar a México, los extranjeros deben presentar la documentación migratoria correspondiente. El Instituto Nacional de Migración (INM) establece que los viajeros deben contar con un pasaporte o documento de identidad y viaje válido y vigente, además de cumplir con las condiciones migratorias aplicables a su nacionalidad.

Por eso, una persona que se presente ante las autoridades con un pasaporte vencido puede encontrarse con un problema para acreditar su identidad y cumplir las condiciones de entrada.

¿Cuánto tiempo debe tener de vigencia el pasaporte para entrar a México?

Uno de los puntos que deben revisar los viajeros antes de comprar un pasaje es la vigencia restante del pasaporte.

El documento debe encontrarse vigente al momento del ingreso y el viajero debe cumplir con las demás condiciones migratorias.

Las aerolíneas pueden aplicar controles de documentos antes del embarque. Por eso, viajar con un documento próximo a vencer puede generar inconvenientes incluso antes de llegar al control migratorio.

Colombia: el pasaporte vigente es obligatorio para determinados viajeros

Colombia impedirá el ingreso y la salida de ciudadanos y extranjeros que no hayan completado este trámite antes de viajar. Imagen creada con IA - ChatGPT

Colombia también exige documentación válida para el ingreso de extranjeros. Los viajeros deben presentar un pasaporte vigente o el documento de viaje que corresponda de acuerdo con las reglas aplicables a su nacionalidad.

La autoridad migratoria colombiana puede verificar la documentación durante el ingreso y determinar si el extranjero reúne las condiciones necesarias para entrar al territorio.

Por este motivo, quienes hayan postergado la renovación de su pasaporte deberían comprobar su vigencia antes de viajar.

¿Qué documentos pueden presentar los extranjeros en Colombia?

Los requisitos dependen de la nacionalidad y del tipo de viaje. En determinados casos, los viajeros pueden ingresar utilizando documentos de identidad aceptados mediante acuerdos regionales (como el Mercosur) , mientras que otros extranjeros deben presentar un pasaporte válido.

También puede ser necesaria una visa colombiana, dependiendo de la nacionalidad y del motivo de la visita.

Por eso, tener un pasaporte vigente no necesariamente significa que el ingreso esté garantizado: el viajero debe cumplir con todos los requisitos migratorios que correspondan.

El Salvador: quiénes deben presentar un pasaporte vigente

En El Salvador, los extranjeros también deben presentar documentación válida para ingresar al país.

Las autoridades migratorias pueden solicitar el pasaporte vigente y otros documentos relacionados con el viaje, además de comprobar que el visitante cumpla con las condiciones establecidas para su nacionalidad.

Los requisitos pueden cambiar dependiendo de si el viajero necesita visa o pertenece a una nacionalidad que se encuentra exenta.

Por eso, antes de viajar es fundamental consultar las condiciones vigentes y no esperar hasta el último momento para renovar el pasaporte.

¿Qué pasa si el pasaporte está vencido?

Viajar con un pasaporte vencido puede impedir que una persona pueda abordar el vuelo o atravesar el control migratorio.

Las aerolíneas suelen verificar los documentos antes del embarque y las autoridades del país de destino realizan una segunda comprobación al momento de la llegada.

Si el viajero no cumple con los requisitos de entrada, las autoridades migratorias pueden rechazar su admisión de acuerdo con la legislación correspondiente.

Por eso, renovar el pasaporte antes de viajar es una de las principales recomendaciones para evitar problemas en aeropuertos y fronteras.

La regla que deben conocer todos los viajeros

No existe una única norma que establezca que México, Colombia y El Salvador deportarán automáticamente a todos los ciudadanos que hayan postergado la renovación de su pasaporte.

Lo que sí tienen en común los tres países es la exigencia de que los extranjeros presenten documentación de viaje válida y cumplan las condiciones migratorias correspondientes.