Visa “express” en menos de 10 días: el Gobierno de Estados Unidos cobrará 750 dólares a todos los extranjeros que busquen adelantar su turno. (Foto: Archivo)

El trámite de la visa que se solicita a los argentinos y otros extranjeros del mundo para ingresar a los Estados Unidos de América suele implicar meses de espera para obtener una entrevista consular.

Ahora, el Gobierno de Donald Trump pondrá en marcha una alternativa para quienes estén dispuestos a pagar un monto adicional con el objetivo de acceder a un turno mucho más rápido.

La iniciativa no reemplaza el trámite tradicional ni garantiza la aprobación de la visa B1/B2, pero sí ofrece la posibilidad de adelantar la entrevista en determinadas embajadas y consulados. El programa comenzará como una prueba piloto y estará disponible únicamente para un grupo específico de solicitantes.

Visa “express” en menos de 10 días: el Gobierno de Estados Unidos cobrará 750 dólares a todos los extranjeros que busquen adelantar su turno. (Foto: Archivo)

Cómo funcionará la nueva visa “express” para viajar a Estados Unidos

El Departamento de Estado de Estados Unidos creó un nuevo servicio que permitirá solicitar una cita acelerada para la entrevista de las visas B1/B2, destinadas a viajes de negocios y turismo.

Quienes opten por esta modalidad podrán acceder, siempre que exista disponibilidad, a una entrevista dentro de los 10 días hábiles posteriores al pago de la nueva tarifa especial.

El servicio estará disponible únicamente en un número limitado de embajadas y consulados que serán informados oficialmente por las autoridades estadounidenses durante el desarrollo del programa piloto.

Cuánto costará adelantar el turno de la visa B1/B2

El nuevo servicio tendrá un costo de 750 dólares por solicitante, una tarifa que se suma al valor habitual del trámite de la visa.

Actualmente, la solicitud de la visa B1/B2 mantiene una tarifa de 185 dólares, por lo que quienes deseen acceder a una entrevista acelerada deberán abonar ambos importes.

Actualmente, la solicitud de la visa B1/B2 mantiene una tarifa de 185 dólares, por lo que quienes deseen acceder a una entrevista acelerada deberán abonar ambos importes. (Foto: Archivo)

En total, un solicitante que elija la modalidad “express” deberá pagar 935 dólares entre la tarifa regular de la visa y el nuevo cargo por obtener un turno prioritario.

Qué condiciones deberán cumplir quienes quieran acceder a la cita acelerada

Para solicitar una entrevista prioritaria, primero será obligatorio completar el formulario DS-160, pagar la tarifa tradicional de la visa y reservar una cita convencional.

Recién después de ese paso, el sistema mostrará si existen turnos acelerados disponibles dentro de los diez días hábiles siguientes. Si el solicitante decide tomar uno de esos lugares, tendrá entre cinco y diez minutos para completar el pago de los 750 dólares.

Es importante tener en cuenta que el pago de esta tarifa no garantiza la aprobación de la visa, ni acelera el análisis del expediente. El beneficio se limita únicamente a obtener una entrevista en una fecha más cercana y, una vez realizada, el trámite continuará con los controles migratorios y de seguridad habituales. Además, si el solicitante cancela la cita o no se presenta, perderá el dinero abonado por el servicio prioritario.

Para mayor información al respecto, se aconseja a los aspirantes ingresar al sitio web oficial del Registro Federal estadounidense.