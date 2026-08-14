Las autoridades migratorias de México, Guatemala y República Dominicana confirmaron que rechazarán el ingreso de extranjeros que lleguen con el pasaporte vencido o próximo a caducar, sin la vigencia mínima que exige cada país.

El Instituto Guatemalteco de Migración, la Dirección General de Migración de República Dominicana y el Instituto Nacional de Migración de México sostienen este requisito como parte de sus controles fronterizos habituales. La medida no afecta a los ciudadanos de cada país que reingresan a su territorio de origen.

¿Qué exige cada país a los extranjeros con el pasaporte por vencer?

Los tres gobiernos piden un documento de viaje válido, en buen estado y con vigencia suficiente para autorizar el ingreso. Esta condición se aplica en aeropuertos, puertos y pasos fronterizos terrestres.

La exigencia de vigencia varía según el destino y la nacionalidad del viajero, por lo que conviene revisar el requisito puntual antes de salir.

Requisitos por país para ingresar con el pasaporte

México: exige pasaporte vigente y en buen estado. Los ciudadanos mexicanos sí pueden reingresar con el documento vencido, aunque no podrán salir del país con él.

Guatemala: el Instituto Guatemalteco de Migración verifica la autenticidad y la vigencia del pasaporte, además de la visa cuando corresponda según la nacionalidad.

República Dominicana: la Dirección General de Migración exige pasaporte vigente. La mayoría de los extranjeros necesita al menos seis meses de validez, aunque una resolución vigente exime de ese mínimo a ciudadanos de Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y otros países, siempre que el documento esté vigente al momento del ingreso.

Los tres gobiernos piden un documento de viaje válido, en buen estado y con vigencia suficiente para autorizar el ingreso. ChatGPT

¿Cómo impacta esta exigencia en los viajeros y qué deben hacer?

Quienes lleguen con el pasaporte caducado pueden ser rechazados en el control migratorio o directamente impedidos de abordar el vuelo, ya que las aerolíneas verifican la documentación antes del embarque.

Para evitar contratiempos, se recomienda confirmar la vigencia del pasaporte con varios meses de anticipación y gestionar la renovación ante el organismo correspondiente en caso de estar próximo al vencimiento.